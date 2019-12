Diversi i lutti eccellenti che hanno colpito il Cusio e il Verbano nel 2019

L'anno che volge al termine è stato segnato dalla scomparsa di diversi personaggi di spicco della nostra comunità. A febbraio Omegna ha salutato all'età di 87 anni lo storico architetto e designer Alessandro Mendini; nella sua carriera, fondamentale la collaborazione con la famiglia Alessi, per cui ha realizzato oggetti iconici come il cavatappi Anna G. o il macinapepe Anna Pepper. Il Forum e la sede dei volontari del soccorso di via Bariselli le sue due opere più importanti per il capoluogo cusiano.

Lo scorso aprile, la comunità di Pallanza ha pianto la scomparsa del suo storico parroco, don Giuseppe Masseroni: aveva 93 anni, settanta dei quali spesi con vari incarichi a beneficio della vita religiosa di Pallanza. A maggio, l'improvvisa scomparsa all'età di 79 anni di Valter Leto, sindaco di Belgirate eletto quattro anni fa. Addio anche a Serafino Carmine, volto noto nel volontariato verbanese ed ex presidente dei Pacian di Intra, stroncato da un male incurabile a 73 anni.

Molto conosciuto a Verbania anche il professor Franco Pasquale Sparano, marianista e docente di scienze al Santa Maria di Pallanza, scomparso lo scorso agosto all'età di 81 anni. Novarese di nascita, ma verbanese di adozione, era Gianni Mongrandi, figura storica del giornalismo locale, pioniere delle radio libere della zona e collaboratore di testate come Repubblica, il Giornale e il Sole 24 Ore: una malattia lo ha portato via a settembre, all'età di 75 anni.

Nel 2019 se n'è andato anche un altro volto molto conosciuto sul Lago Maggiore: Luigi Terzoli è scomparso improvvisamente per un malore all'età di 79 anni, lo scorso ottobre. Una carriera lunga e intensa, la sua: sia in politica, da assessore e consigliere della Provincia di Novara tra le fila della Dc, che nell'economia, da membro del cda di Autostrade Spa, Banca di Intra e Veneto Banca, tra le altre. Terzoli ha insegnato materie economiche al Politecnico di Milano e all'Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato ai vertici dell'Istituto per il Credito sportivo, a Roma e nella Compagnia di San Paolo

Un altro lutto nel mondo della politica verbanese la morte di Marco Parachini, avvenuta lo scorso novembre all'età di 57 anni: impegnato nella cosa pubblica dal 1985, quando entrò per la prima volta in consiglio comunale con la Dc all'età di 23 anni, è stato assessore all'urbanistica con giunte di diverso orientamento politico.