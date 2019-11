Domani modifiche alla viabilità per la Lago Maggiore Marathon

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Verbania informa che domenica 3 novembre in occasione della 9a Lago Maggiore Marathon, che prevede gare da 10-21-33 e 42 km ci saranno modifiche alla viabilità. La manifestazione sportiva prevede partenze ed arrivi sul lungolago di Pallanza. La prima partenza avverrà alle ore 9 da Piazza Garibaldi a Pallanza con direzione Villa Taranto, proseguendo poi in C.so Europa, V.le Azari, Via Troubezkoy, Fondotoce fino a Stresa e dopo il "giro di boa" previsto ritornerà a Pallanza percorrendo la stessa litoranea. Durante la gara saranno interdetti alla circolazione i tratti di strada interessati al passaggio dei concorrenti e per tutta la durata della stessa è previsto il senso unico di marcia in via Troubetzkoy indirezione "località Beata Giovannina". A Fondotoce i veicolo provenienti da Gravellona-Baveno dovranno percorrere la provinciale con direzione Bieno-San Bernardino Verbano-Trobaso per raggiungere Pallanza e Intra.

Indicazioni in tal senso riporta anche il sito degli organizzatori della maratona, che riportiamo. “La maratona scatterà alle 9 dal lungolago di Pallanza, con l' area davanti al Municipio che sarà interdetta al traffico e sosta e dove è dislocata la logistica delle partenze e degli arrivi. Il tratto di corso Tonolli, viale delle Magnolie, piazza Garibaldi e corso Zanitello sarà chiuso domenica 3 dalle 6 fino alle 20, con la necessità quindi di utilizzare viabilità interna alternativa. Per via Vittorio Veneto, corso Europa e via Azari la chiusura scatterà dalle 8.45 alle 10, stop alle auto dalle 9 alle 14.30 invece per quanto riguarda il tratto tra Pallanza e Suna in Via Cavallini, piazza Papa Giovanni XXIII, piazza Gramsci, Via Castelli e via Troubetzkoy.



Verso Fondotoce su via Troubetzkoy all' incrocio con la statale 34 e poi il tratto di statale fino alla rotonda chiusura dalle 9.05 alle 14, in entrata verso Verbania l' alternativa è il transito da Bieno in uscita dalla città invece si potrà usare la corsia a monte della statale o sempre Bieno. Tra la rotonda di Fondotoce e l' innesto dell' A26 all' altezza dello svincolo di Baveno chiusura dalle 9.15 alle 13.45, in alternativa è utilizzabile l' autostrada ed il raccordo con la statale 33 verso Gravellona Toce. Tra Baveno e Stresa infine chiusura dalle 9 alle 13, vie alternative in A26, la variante di Levo, Carpugnino o lo statale 33 verso Arona.