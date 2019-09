Domenica la 24ma edizione del Triathlon Internazionale di Mergozzo

Il borgo di Mergozzo con il suo splendido lago sono pronti ad ospitare domenica 8 settembre la 24ma edizione del triathlon su half distance che si correrà sulle canoniche distanze di 1.9 km di nuoto, 90 chilometri di ciclismo e 21.1 km di corsa. Tutte e tre le frazioni si svilupperanno su percorsi multilap, che interesseranno l’intero territorio della perla delle province di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte: il nuoto prevede 2 giri con uscita all’australiana e spettacolare tuffo dal pontile al termine del primo; sono 2 giri anche per il ciclismo, dal tracciato filante e chiuso al traffico; la corsa porterà gli atleti sul lungolago (4 giri). La gara si potrà affrontare gareggiando individualmente e anche a staffetta e la starting list promette duelli all’ultimo chilometro sia per la vittoria assoluta sia per quelle di categoria.

Tra gli uomini, Massimo Cigana, per sei volte sul più alto gradino del podio (l’ultima nel 2018),dovrà vedersela, tra gli altri, con il campione Ironman Daniel Fontana e lo svizzero Patrick Jaberg, primo nel 2016 e 2017. In campo femminile, a sfidare la dominatrice del 2018 Teodolinda Camera saranno, in primis, Margie Santimaria e l’atleta del Liechtenstein Nicole Klingler, assoluta protagonista di diverse edizioni della gara e regina nel 2017.

In occasione della manifestazione, l'organizzazione rende noto a tutti gli automobilisti che il Ponte della Masone (Comune di Vogogna),durante la frazione ciclistica, per ragioni di sicurezza, verrà chiuso dalle ore 10 alle ore 14.

Inoltre bisognerà prestare molta attenzione, sempre nella medesima fascia oraria, nel tratto stradale da Mergozzo a Beura Cardezza. Per tutti i residenti nel comune di Mergozzo, verrà garantita dalla protezione Civile del luogo, come di consueto, una scorrevole viabilità.