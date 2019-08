Due cusiani tra i finalisti del concorso letterario "Giallo Ceresio"

Ci sono autori esordienti e nomi affermati, pubblicati da marchi indipendenti così come dai grandi gruppi editoriali, in un panorama letterario che copre tutta la penisola e arriva fino ai cantoni della Svizzera italiana, con testi provenienti anche da Zurigo e Parigi.

Sono ben 112 gli scrittori partecipanti alla sezione “editi” e 109 quelli della sezione “inediti” che hanno partecipato alla prima edizione di “Giallo Ceresio”, concorso letterario promosso dalla ProLoco di Porto Ceresio e dal Comune di Porto Ceresio (Varese) con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia, la CCIAA di Varese, il Dipartimento dell’educazione ,della cultura e sport della Repubblica e Cantone Ticino, della Comunità di lavoro Regio-Insubrica e con la collaborazione ed il sostegno di Assicurazioni Generali Varese Città GiardinoMusajo Somma snc, VOX libri, Writers Magazine Italia e Comitato Premio Claudio De Albertis.

“Il successo della manifestazione - commenta il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi – conferma la bontà della formula che abbiamo scelto e l’apprezzamento per il grande patrimonio naturalistico dei nostri laghi”.

L’agone letterario, pensato per valorizzare i talenti letterari di lingua italiana provenienti dall’Italia e dalla Svizzera, oltre che per dare merito alla bellezza delle ambientazioni lacustri, entra ora nel vivo con una prima selezione di nomi per tutte le categorie del Premio: il 15 settembre a Porto Ceresio saranno proclamati i vincitori.

Tra i finalisti ci sono ci sono Erica Gibogini di Pettenasco con "Diamanti sul lago" e Alberto Pizzi di Casale Corte Cerro con "I dubbi del parroco".