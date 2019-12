Elena Ugazio è la nuova segretaria generale di Cisl Piemonte Orientale. Eletta oggi (12 dicembre) dal Consiglio generale territoriale riunito a Novara succede a Luca Caretti. Ugazio sarà affiancata in segreteria da Roberto Bompan, riconfermato nel suo ruolo, e dal nuovo entrato Iginio Maletti, attuale segretario generale Fim territoriale. “Una Cisl radicata nel territorio, con le persone sempre al centro”: queste le prime parole della neo eletta segretaria generale.

Eletta con 69 voti su 72, la sua elezione è avvenuta al termine del Consiglio generale del sindacato, riunito all’hotel Europa, in corso Cavallotti 38, a Novara, alla presenza dei segretari regionale e nazionale, Alessio Ferraris e Piero Ragazzini.

Novarese, Elena Ugazio è componente della segreteria Cisl Piemonte Orientale, con delega alle Politiche sociali, amministrative e organizzative da marzo 2013.

“Luca Caretti mi consegna oggi un testimone importante – ha affermato la neo segretaria generale della Cisl Piemonte, Elena Ugazio, appena eletta – e sento su di me una grande responsabilità. Lavorerò in continuità con il percorso che tutti insieme abbiamo progettato e costruito in questi anni, naturalmente con il mio stile pacato, ma determinato. Continueremo a lavorare in squadra perché il territorio, le zone e le periferie dovranno sempre più essere lo snodo organizzativo sul quale puntare la nostra azione nei prossimi anni. Proprio nelle zone e nei posti di lavoro la persona e il lavoro diventano centrali. Una Cisl, quindi, nel territorio e per il territorio, con le persone sempre al centro”.