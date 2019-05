Elezioni Verbania, le interviste ai candidati sindaco: Giandomenico Albertella

Giandomenico Albertella è il sindaco uscente di Cannobio e si candida a queste elezioni con il centrodestra. E' supportato dalle liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Insieme per Verbania.

Come mai la scelta di candidarsi sindaco a Verbania ?

Abito e lavoro a Verbania, amo questa città che merita di più e, siccome non si può e non si deve solo criticare, ho sentito il dovere di mettere a disposizione la mia esperienza non solo amministrativa, ma anche professionale, per imprimere una decisa svolta e far diventare Verbania una vera città turistica, dove “l’industria turistica”, affiancata alle attività produttive e artigianali esistenti, diventi il volano della nostra economia e crei nuove opportunità di lavoro anche per i nostri giovani.

Cosa si porta dell'esperienza a Cannobio ?

Il metodo di lavoro ed un grande lavoro di squadra che ha coinvolto operatori commerciali, turistici , mondo della scuola , associazioni, parrocchie e oratori, una forte alleanza e collaborazione con i comuni limitrofi e della vicina Svizzera, ha permesso di raggiungere grandi risultati ed una forte crescita economica e sociale e permesso di raggiungere i vessilli di Bandiera Blu, per la qualità delle acque e dei servizi, Bandiera Arancione, per la qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica e Bandiera Gialla per la ciclabilità del territorio. Tutti insieme possiamo affrontare le grandi sfide , vincerle e far diventare Verbania il vero capoluogo della nostra Provincia e valorizzare il suo ruolo strategico territoriale, punto di incontro tra Italia e Svizzera , tra Lombardia e Piemonte.

Quali i principali punti del programma ?

Difenderemo l’Ospedale Castelli e il suo Dea, il nostro ospedale unico di riferimento. Il progetto per la realizzazione dell’Ospedale Unico ad Ornavasso è fallito con la conseguente totale incertezza per il futuro del nostro ospedale “Castelli” e della sanità del Vco. Tutti gli impegni assunti dalla Regione Piemonte con la firma del Protocollo di Intesa del dicembre 2015, in primis avvio delle attività sanitarie nel nuovo ospedale entro la fine del 2019 e l’apertura della Casa della Salute a Verbania aperta H24, 7 giorni su 7, non sono stati rispettati. I costi, dagli iniziali 120 milioni di euro sono già passati a 180 milioni di euro, e, del nuovo ospedale forse se ne riparlerà, per chi ancora ci crede, fra 6/7 anni con il rischio di non vederlo mai costruito e di una contestuale progressiva dismissione degli ospedali esistenti. Investiamo i 67 milioni di euro per migliorare i nostri ospedali esistenti. Inoltre, investiremo nel turismo per far crescere commercio, servizi e artigianato e creare nuove opportunità per i giovani. Inoltre, crediamo che una città turistica deve essere anche vivibile, con percorsi ciclo pedonali e mobilità, la Strada Statale 34 che è un asse strategico per lavoratori frontalieri e flussi turistici e commerciali tra Italia e Svizzera. Realizzeremo anche un piano organico dei parcheggi, Ztl e pedonalizzeremo alcune zone, per far diventare piazza Garibaldi a Pallanza il salotto della città.

Perché i verbanesi dovrebbero votare lei ?

Sono per mia natura concreto e pragmatico e prediligo i fatti alle parole. Il mio biglietto da visita, noto a tutti , è Cannobio per il quale parlano i fatti ; chiunque può giudicare. Ora la scelta finale tocca ai verbanesi: devono scegliere se continuare con chi ha trasferito a Verbania l’esperienza di Cossogno con sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versa la nostra città e cosa non è stato fatto in questi 5 anni per il suo lancio turistico, volano della nostra economia, per i giovani e non solo, oppure scegliere di far vivere Verbania tutto l’anno facendola diventare una eccellenza turistica con un piano di marketing territoriale, infrastrutture per la crescita del turismo, della qualità della vita e di nuove opportunità di lavoro, affidandola a chi ha fatto tutto questo a Cannobio negli ultimi 10 anni. Ai Verbanesi la scelta di un programma e di un progetto e non solo di un colore politico per la nostra città.