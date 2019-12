Ex clienti di Veneto Banca truffati, al Maggiore si è aperto il processo

Si è aperta con le richieste di costituzione come parti civili delle parti offese indicate dal sostituto procuratore Sveva De Liguoro e di tre associazioni di consumatori questa mattina l'udienza preliminare di Veneto Banca.

Per poter contenere le 43 parti offese, i 41 imputati e gli avvocati, è stato necessario allestire un'aula di Tribunale all'interno del teatro Il Maggiore.

Superato lo scoglio di un errore di notifica, con lo stralcio della posizione e la richiesta alla Procura di ri notificare gli atti, si sono fatti avanti i legali del risparmiatori e delle associazioni di consumatori che stanno seguendo la vicenda.

Il giudice Beatrice Alesci ha poi rinviato al prossimo 30 gennaio, quando i difensori degli imputati potranno esprimersi sulle richieste di costituzione delle parti civili. Non si è parlato di competenza territoriale, lo spettro che incombe sul procedimento verbanese, perché eventuali eccezioni in tal senso potranno essere sollevate solo una volta che saranno state ammesse le parti civili.

Sono state fissate udienze fino al 27 maggio.