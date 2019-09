Ex Veneto Banca, piena di ostacoli la strada d’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori

È irta d’ostacoli la strada d’accesso al Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) per i titolari di azioni e obbligazioni della ex Veneto Banca. Non solo perché, ha spiegato Matteo Ferrati (Federconsumatori) alla sessantina di piccoli risparmiatori presenti all’incontro di ieri (martedì 25) in Cgil, “il portale allestito in fretta e furia in un clima di campagna elettorale permanente come quello che viviamo in Italia, s’è rivelato troppo rigido non riconoscendo, ad esempio, come titoli da indennizzare le obbligazioni” ma anche per la complessità della documentazione richiesta: “Il portale chiede anche di documentare l’ordine d’acquisto e scala dal 30 per cento che avete la possibilità di recuperare le relative spese. Documentazione che dovete chiedere agli sportelli d’Intesa San Paolo”. Precisazione, quest’ultima, fornita dal rappresentante di Federconsumatori alle obiezioni di quanti hanno riferito di difficoltà incontrate agli sportelli dove si sono sentiti dire di rivolgersi ad una associazione di consumatori a loro scelta. “Intesa San Paolo -questa la replica - non può esimersi. Ha rilevato a un prezzo di assoluto favore Veneto Banca e ha ricevuto un sostanzioso contributo per liberarsi di oltre 10 mila esuberi”.

Tra difficoltà d’accesso al Portale, poi corretto su richieste delle associazioni consumatori, e documentazione mancante il tempo stringe, bisogna affrettarsi perché ha concluso Ferrari “In Veneto dove sono molto più agguerriti stanno già contando i giorni che mancano alla scadenza per far partire le ingiunzioni di pagamento”. Sabato 28, alle 9.30 a palazzo Flaim, c’è un nuovo incontro organizzato dal Movimento difesa del cittadino.