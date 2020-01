FdI Cusio: buon lavoro al nuovo presidente Atc Piemonte Nord Luigi Songa

Un augurio di buon lavoro al neo presidente di Atc Piemonte Nord. È quello che arriva dalla segreteria di Omegna e del Cusio di Fratelli d'Italia.

" Non possiamo che esprimere viva soddisfazione per la nomina di Luigi Songa a presidente: gli auguriamo -così gli esponenti cusiani del partito di Giorgia Meloni- buon lavoro per un compito non facile, a causa della buona parte degli appartamenti che necessitano di importanti manutenzioni e messe a norma, dei tanti cantieri mai finiti e della forte morosità da parte di molti inquilini con la contestuale richiesta delle coperture ai comuni. Problemi che arrivano da lontano e da gestioni assistenzialiste non finalizzate alla crescita comunitaria della nostra gente. Ora che finalmente il Vco è ampiamente rappresentato all’interno del consiglio di amministrazione di Atc Piemonte Nord, siamo certi che le situazioni di maggior criticità saranno affrontate con grande attenzione. In particolare per quanto riguarda il Cusio gli esponenti presenti nei consigli comunali di Omegna e Casale Corte Cerro hanno già illustrato a Songa le principali problematiche dei due comuni, chiedendo di approfondirle in tempi rapidi con gli assessori competenti".