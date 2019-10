Festival di Letteratura per Ragazzi, sabato la festa in costume 'In una favola. Principesse e principi nel 2019'

Dal 12 al 23 ottobreOmegna ospiterà l'edizione 2019 del Festival di Letteratura per Ragazzi intitolato a Gianni Rodari. Il primo, imperdibile appuntamento è in calendario sabato al Forum alle 14.30 con lo spettacolo intitolato "In una favola. Principesse e principi nel 2019", voluto dall'assessorato alla cultura in collaborazione con Unicanto, scuole ed associazioni cittadine. Un vero e proprio evento Disney, in cui i bambini, ma anche gli adulti, sono invitati a partecipare indossando i costumi dei loro personaggi preferiti. "Abbiamo voluto riproporre un ballo dei bambini, che a Omegna, negli anni Settanta era molto in voga e che si teneva alla discoteca Perla. Perché il mondo meraviglioso delle favole nel festival Rodari? Perché nelle favole -spiega l'assessore Sara Rubinelli- l'impossibile diventa possibili, i sogni diventano realtà. E poi perché c'è una chiara distinzione tra quello che è giusto e quello che è sbagliato, tra eroi ed antieroi. Le favole sono un modello educativo virtuoso, che può e deve essere preso a modello".