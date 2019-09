Frana di Cireggio, iniziati i lavori inseriti nel secondo lotto per la messa in sicurezza di via Flogno

Sono cominciati i lavori inseriti nel secondo lotto per la messa in sicurezza di via Flogno a Cireggio, investita nel maggio 2018 da una frana staccatasi duecento metri sotto l'ex tiro al piattello di Quarna Sopra. Dopo il posizionamento delle reti paramassi sopra l'abitazione della famiglia De Filippi, alla pulitura delle tre briglie presenti sui torrenti che attraversano la zona interessata ed alla realizzazione di un canalone per far defluire acqua e detriti in sicurezza nel caso di un malaugurato nuovo smottamento, ora si sta intervenendo per la realizzazione di una scogliera a difesa della abitazioni in due punti distinti. "I lavori, lo ricordo - ha sottolineato il vice sindaco Stefano Strada - sono stati finanziati con complessivi 160mila euro dalla Regione Piemonte e dall'ex assessore al bilancio Aldo Reschigna". Il comune ha poi aggiunto 40mila euro, recuperati con fonti Ato, per la regimazione del torrente Flogno ed il taglio della vegetazione circostante.