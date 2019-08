Germignaga vince un palio ricco di colpi di scena

Germignaga s’è imposta nettamente nella finale del 47° Palio Remiero su Suna, seconda classificata. Squalificata la terza finalista, Blevio, perché il timoniere s’è gettato in acqua dopo la boa di rispetto. Lo stesso errore commesso da quello di Intra, facile vincitrice della seconda batteria di qualificazione, che ha aperto le porte della finale a Suna, che ha ceduto la piazza d’onore alla Sportiva Renese. Annullato, sempre per il tuffo oltre la boa di rispetto, pure il secondo posto di Omegna nella batteria vinta di Pallanza. Una manche che avrebbe potuto vincere, salvo poi vedersi annullare il primo posto, se il timoniere non si fosse bloccato all’inizio dell’arrampicata sulla corda per strappare la bandierina. Le squalifiche per infrazione non sono stati i soli colpi di scena che hanno movimentato la serata. Ci sono stati anche gli inconvenienti tecnici. I punta piedi dei vogatori di Intra da sistemare che hanno ritardato la partenza della batteria e, forse, indirettamente condizionato i timoniere nel momento decisivo. La sostituzione di un remo al Golfo del Tigullio che ha costretto l’equipaggio ligure a chiedere la ripetizione della partenza e ne ha condizionato il rendimento in gara, terzo su tre con largo distacco su Blevio e Cerro. Una prestazione nettamente inferiore a precedenti partecipazioni al Pallio, vinto diverse volte dai liguri che quando andava male arrivavano secondi. Completavano il quadro dei concorrenti i Vigili del fuoco, secondi dietro a Germignaga nella prima batteria, terzi i vogatori della Canottieri Verbanese; la Sportiva Renese, salita al secondo posto nella seconda batteria dopo la squalifica di Intra; Cerro, secondo dietro a Blevio nella terza batteria; Porto Ceresio, secondo dopo la squalifica di Omegna nella batteria vinta da Pallanza.

A proposito di colpi di scena: l’improvviso forfait della Liguria ha ridotto ad una sfida a due il palio femminile, vinto dalla Lombardia sul Piemonte.