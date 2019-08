Gli esponenti della destra nazionale hanno ricordato i caduti della strage di Marcinelle

Nell'anniversario della tragedia di Marcinelle , una delegazione della Destra politica del VCO e NO, ha deposto un mazzo di fiori tricolori al monumento ai caduti sul lavoro ad Omegna.

Erano presenti gli on.li Gaetano Nastri ( FdI) e Marco Zacchera (in rappresentanza della Fondazione AN),il presidente provinciale di Fratelli d'Italia -Luigi Songa - il gruppo consigliare di FdI al Comune di Omegna -Giuseppe Formigoni e Federica Pozzi



Il disatro avvenne la mattina dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. Si trattò d'un incendio, causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. L'incendio, sviluppatosi inizialmente nel condotto d'entrata d'aria principale, riempì di fumo tutto l'impianto sotterraneo, provocando la morte di 262 persone delle 275 presenti, in gran parte emigranti italiani.

Il ricordo dell'incidente di Marcinelle diventa oggi attuale più che mai perché ancora troppe sono le persone che muoiono ogni anni per lavoro, diventa necessario smettere un ipocrisia radical che ha sminuito il lavoro a mero elemento economico e non valoriale.

Le recenti morti sul lavoro ci mettono ancora una volta di fronte al nostro modello di sviluppo, dove il liberismo sfrenato fa si che nel nome del business si metta il denaro e non la persona al centro dell'azione.

Con questa nostra iniziativa di memoria, desideriamo anche rammentare agli ipocriti buonisti di tutte le fazioni che in un mondo globale gli immigrati vengono spesso sfruttati nel nome dell'economia mondialista e trasformati in mano d'opera a basso costo e senza garanzie, cosi come i nostri emigranti che andarono in giro per il mondo a portare la capacità del lavoro vennero vessati a lungo.

Bisogna ripartire da un nuovo umanesimo del lavoro, per costruire insieme una nuova giustizia sociale in una nuova Italia.