Grappe Regione per Regione

La storia di questo prodotto è in parte oscura e molto tribolata, il che non ha fatto altro che produrre una grande varietà di teorie.

Per quanto affascinanti, rimangono di poco conto varie leggende tramandate di generazione in generazione, che vedrebbero un’origine millenaria se non addirittura biblica di questo prodotto (una tradizione vedrebbe l’inventrice del primo alambicco per la produzione di grappe in Myriam, sorella di Mosè).

Più affidabili sarebbero le fonti che ci raccontano di un’origine molto più recente del prodotto, da attestarsi non prima del 1600.

Anche qui però si incappa in diverse teorie, anche di stampo territoriale, che vedrebbero nella propria regione o città la nascita di uno dei distillati più apprezzati in Italia e non solo.

Come che sia, la varietà di grappe presenti lungo la penisola è enorme, ed ognuna conserva caratteristiche peculiari legate alla vinaccia da cui sono derivate o ad altri fattori ambientali.

Classificazione ufficiale di grappe regionali o territoriali

Può sorprende il fatto che una classificazione precisa ed ufficiale di tutte le grappe regionali sia avvenuta solamente nel 1997, ad opera di un decreto presidenziale, poi accettato dall’intera Unione Europea.

Le grappe presenti nella lista sono:

Grappa di Barolo : ricavata unicamente dal vitigno del Nebbiolo, prodotta dunque solo in alcuni comuni piemontesi;

: ricavata unicamente dal vitigno del Nebbiolo, prodotta dunque solo in alcuni comuni piemontesi; Grappa piemontese o del Piemonte : ricavate unicamente da vitigni di Barbera o Dolcetto;

: ricavate unicamente da vitigni di Barbera o Dolcetto; Grappa lombarda o della Lombardia : ricavate da uve locali quali Bonarda, Croatina, Groppello gentile, Vitillina ed altre ancora;

: ricavate da uve locali quali Bonarda, Croatina, Groppello gentile, Vitillina ed altre ancora; Grappa trentina o del Trentino : ricavate unicamente da Chardonnay, Teroldego, Marzemino e Müller Thurgau;

: ricavate unicamente da Chardonnay, Teroldego, Marzemino e Müller Thurgau; Grappa friulana o del Friuli (snjape furlane): grappe che sfruttano vitigni locali, caratterizzate sia da una certa secchezza del distillato e quindi con un sapore anche molto forte, sia da tonalità più morbide e floreali;

(snjape furlane): grappe che sfruttano vitigni locali, caratterizzate sia da una certa secchezza del distillato e quindi con un sapore anche molto forte, sia da tonalità più morbide e floreali; Grappa veneta o del Veneto : grappe ricavate da vigneti locali. Il veneto è tutt’ora il più grande produttore di grappe al mondo.

: grappe ricavate da vigneti locali. Il veneto è tutt’ora il più grande produttore di grappe al mondo. Südtiroler Grappa o Grappa dell'Alto Adige: oltre alle grappe propriamente dette, in questa regione si produce anche un distillato erroneamente definito grappa Williams. Questo prodotto viene infatti ricavato distillando la famosa pera Willians, ed è perciò classificabile come acquavite.

Il decreto fu poi aggiornato nel 2008, andando cosi ad includere anche due tipologie di grappa prodotte in Sicilia:

Grappa di Marsala: ottenuta attraverso un peculiare sistema di distillazione che sfrutta il vapore acqueo e varie aggiunte di vinacce fermentate o semi-fermentate;

Grappa siciliana o di Sicilia: grappe prodotte in terra siciliana con metodi di produzione diversi rispetto alla grappa di Marsala.

Grappa eccellenza tutta italiana

Oltre a questa classificazione ufficiale non dobbiamo però dimenticare che l’Italia è interamente percorsa di distillati di vinaccia, che vengono tuttavia considerati semplici acqueviti, ma che rimangono prodotti molto interessanti, e che inoltre, un domani potrebbero tranquillamente rientrare in questa classificazione.

Va ricordato comunque che solo le acqueviti di vinaccia prodotte in Italia possono essere considerate grappe. Bevande simili prodotte all’estero sono considerate solamente acqueviti o mere riproduzioni di bassa qualità.

Non a caso, al di la di più o meno fantasiose ricostruzioni storiche, l’origine della grappa è tutta italiana ed è qui che viene conservata la lunga tradizione che permette a questi prodotti di raggiungere qualità così elevate.