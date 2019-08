'Heppinnovation – per innovatori entusiasti', un corso di alta formazione per imprenditori e manager della pmi

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza, grazie al progetto Interreg V-A Italia Svizzera “Transform – ID 475998”, un corso totalmente gratuito di alta formazione rivolto a imprenditori e manager di piccole e medie imprese locali, con la collaborazione di Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo.

Il corso inizia a fine settembre 2019 e ha una durata di 65 ore: 43 si svolgeranno a Baveno presso la sede camerale, 22 presso la sede individuata dalla Camera di Commercio di Varese. Le lezioni si tengono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina; i partecipanti del VCO potranno seguire le lezioni in programma a Varese anche collegandosi in videoconferenza dalla sede camerale di Baveno.

La metodologia didattica prevede momenti di docenza frontale alternati allo svolgimento di giochi di ruolo, di business game e di lavori di gruppo per stimolare nei partecipanti un atteggiamento aperto all’innovazione e al mettersi in gioco.

Approccio e contenuti sono già stati ampiamente sviluppati con il corso “Go-in”, organizzato da Bergamo Sviluppo da oltre 8 anni, e che ha formato più di 200 imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese locali.

Obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti per affrontare al meglio le decisioni strategiche ed organizzative necessarie soprattutto per operare in ambito internazionale, rafforzando le capacità innovative dell’impresa.

In dettaglio i temi trattati saranno i seguenti:

scenari di un mondo che cambia: innovazione e business model transformation; strategie per un mondo che cambia: approccio “human-centered design”; le nuove frontiere dell'imprenditorialità; innovazione digitale e competizione dirompente; comunicazione interculturale in ambito imprenditoriale; parametri e stili comunicativi nella comunicazione interculturale; crisi, opportunità e risorse: il ruolo della leadership; fiducia e cambiamento organizzativo; le strategie di internazionalizzazione; le strategie di internazionalizzazione nei mercati emergenti; strategie di export I; strategie di export II; incontro con il marketing: fondamenti di strategia e operatività; il marketing mix e l'analisi dei fattori chiave d’acquisto; il valore per i clienti e la segmentazione del mercato; la differenziazione dalla concorrenza e il piano di marketing.

Il corso si conclude al Polo Tecnologico della provincia di Bergamo (POINT sito a Dalmine),dove i partecipanti avranno occasione di confrontarsi con imprese e start-up innovative che hanno già avviato processi di digitalizzazione e di internazionalizzazione e saranno coinvolti in un momento formativo esperienziale legato ai temi di Impresa 4.0, visiteranno il Parco Scientifico e l’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo.

Tutte le attività sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” (WP 3) - di cui al decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia.

La Camera di commercio del VCO è capofila di parte italiana del progetto, i partner italiani sono la Camera di Commercio di Novara e la Camera di Commercio di Varese, il Capofila di parte elvetica è SUPSI.

Sul sito camerale www.vb.camcom.it sarà presto disponibile il programma dettagliato del corso con il modulo di adesione.

( Per informazioni: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola Servizio Promozione delle Imprese Tel. 0323/912803 Mail: promozione@vb.camcom.it).