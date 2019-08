I danni del maltempo non fermano il Palio remiero di questa sera

Nessun rinvio per il Palio remiero in notturna che torna a Pallanza dopo un anno di esilio a Omegna. Lo precisano i volontari dell’associazione dopo essere stati avvicinati in mattinata mentre stavano allestendo il campo di gara da verbanesi che chiedevano conto di voci secondo le quali l’evento, a causa della devastazione provocata sul lungolago di Palanza dal nubifragio di ieri sarebbe stato rinviato. Nulla di tutto ciò. La prima manche di qualificazione del Palio maschile partirà alle 20,30, la finale alle 23,30. Si qualificano i tre migliori tempi tra i vincitori di batteria. Tra le batterie maschili e la finale, la sfida femminile tra Liguria, Lombardia e Piemonte.

Ritardato dagli eventi climatici anche l’allestimento dello stand gastronomico dell’associazione pescatori “La Riva” nel parco di villa Giulia.