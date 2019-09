“I sogni, una scala verso il cielo” il titolo della 20° Giornata Europea della Cultura Ebraica il 15 settembre

Torna domenica 15 settembre 2019 la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione, che invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo, tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli teatrali, degustazioni kasher e iniziative per i più piccoli.

All’evento, giunto quest’anno alla ventesima edizione, partecipano trentaquattro Paesi europei.



Coordinato e promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’appuntamento è cresciuto esponenzialmente negli anni, arrivando a contare oggi l’adesione di ben ottantotto località in Italia, distribuite in quindici regioni, da nord, a sud, alle isole.



Il titolo di quest’anno, “I sogni, una scala verso il cielo”, riecheggia un noto episodio della Genesi che ha per protagonista il patriarca Giacobbe. Al tema dei sogni, intesi come sostanza onirica ma anche come speranza e costruzione del domani, sono ispirate le centinaia di iniziative organizzate in Italia.

Molte le iniziative in PIEMONTE, in ben quattordici località: TORINO, ACQUI TERME, ASTI, BIELLA, CASALE MONFERRATO, CHERASCO, CHIERI, CUNEO, IVREA, MONDOVÌ, MONCALVO, RIVALTA BORMIDA, SALUZZO, VERCELLI.



Ampio programma a TORINO, dove gli eventi avranno luogo come sempre presso la Comunità Ebraica e le Sinagoghe (Piazzetta Primo Levi, 12).

La Giornata si aprirà alle 9.45, con i discorsi inaugurali e i saluti delle Autorità.

Seguirà alle 10.15 l’incontro dal titolo “Il sogno necessario”, con il Rabbino Capo di Torino Ariel Di Porto e la Prof.ssa Rosamaria Di Frenna.

Dalle 11.00 alle 18.30, visite guidate alle Sinagoghe e assaggi di prelibatezze kasher. Inoltre, punti informazioni e piccola libreria a tema ebraico a cura di Artefacta e della Libreria Claudiana

Alle 15.00, passeggiata culturale dall’ex ghetto alla Mole Antonelliana, che pochi sanno fu inizialmente progettata per essere una Sinagoga. Ritrovo in piazza Carlina, angolo via Des Ambrois 2.

Infine, alle 18.15, in piazzetta Primo Levi, con il viaggio musicale e teatrale nella cultura ebraica dal titolo “Ci sembrava di sognare”, con Massimiliano Filippini e Ahava Noham Katzin.

Tutte le attività sono a ingresso libero e fino a esaurimento posti.

Per maggiori info: Tel. 011 6508332, Email. comebrato@libero.it .

Molte le iniziative anche a CASALE MONFERRATO, presso la Sinagoga e il Museo ebraico (Vicolo Olper, 44).

Si parte la sera di sabato 14 settembre, alle 21.30, con “Ho sognato Chagall”, apertura dell’esposizione straordinaria, di un solo giorno, di una carta originale dipinta di Marc Chagall, proveniente da una collezione privata. Courtesy Studio Guastalla, Milano.

Domenica 15 settembre, apertura di Sinagoga e Museo Ebraico con orario continuato 10.00–18.00.

Alle 10.30, presentazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica e incontro con le Autorità, con il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, e con il Sindaco di Moncalvo Christian Orecchia.

Alle 16.30, nel Cortile delle Api, “Il sogno di una storia di famiglia”, proiezione di fotografie inedite, immagini di otto generazioni di ebrei italiani tra risorgimento e nobiltà, tratte dal libro di Claudia De Benedetti “Non fuorvierà, una storia di famiglia”. Sarà presente l’Autrice.

Per maggiori informazioni: Tel. 0142 71807, Mail. segreteria@casalebraica.org .



Visite guidate anche alla Sinagoga di BIELLA (Vicolo del Bellone, 3),dalle 14.30 alle 18.00, e a quella di VERCELLI (Via Foà, 58),alle 15.30, cui seguirà, alle 16.30, l’evento dal titolo “Storie del ghetto di Vercelli. Sogni di libertà”, con dialoghi e letture di Fabio Ponzana e Laura Berardi, presso il giardino del Tempio Israelitico. Maggiori info sugli eventi a Biella e Vercelli al 339 2579283, Mail.

segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com .

Ad ASTI, CARMAGNOLA e CUNEO, sabato sera 14 settembre avrà luogo la “notte bianca”, alla quale aderiscono anche le Sinagoghe delle tre località, con suggestive visite guidate in notturna. Le Sinagoghe sono: ad Asti in via Ottolenghi, 8; a Carmagnola in via Bertini, 8; a Cuneo in Contrada Mondovi, 20. Maggiori informazioni su queste iniziative al Tel. 011 6508332, Mail. segreteria@torinoebraica.it

Eventi anche a RIVALTA BORMIDA, presso il Palazzo Lignana di Gattinara (Via Baretti, 20),a cura della Fondazione Elisabeth De Rothschild. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, visite guidate con cadenza oraria alla mostra storica “Orgoglio e Pregiudizio: 2000 anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche”, visite a cura di Ruth Cerruto. Alle 21.00, si chiude con il concerto di pianoforte di Notturni di Chopin, al piano Saverio Alfieri.

Per maggiori informazioni: Mail. r.cerruto@elisabethderothschild.it , Tel.: 333 5710532

Visite guidate anche ad ACQUI TERME, alla scoperta dell’itinerario ebraico cittadino, con partenza alle 10.00 da Piazza Levi, presso l’Ufficio Informazioni Turistiche. Maggiori info: Tel. 0144 322142, Mail. iat@acquiterme.it .

Aprono inoltre le porte, dalle 10.00 alle 19.00, le Sinagoghe di CHERASCO (Via Marconi, 4),di CHIERI (Via della Pace, 8),con passeggiata nell’ex ghetto, di IVREA (Via IV Martiri),di MONDOVI’ (Via Vico, 65),e di SALUZZO (Via Deportati Ebrei, 10). Per maggiori informazioni: Tel. 011 6508332, Email. comebrato@libero.it .

Visitabile infine il cimitero ebraico di MONCALVO (Strada Grazzano),per maggio informazioni: Tel. 0141.917931, Mail. deboracollacca@yahoo.com .

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.



Queste le ottantotto località, divise per Regione, che partecipano in Italia:



CALABRIA: Belvedere Marittimo, Bova Marina, Cosenza, Crotone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, San Giorgio Morgeto, Santa Maria del Cedro, Vibo Valentia (Zambrone) - CAMPANIA: Napoli - EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli),Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Fiorenzuola d’Arda, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Soragna - FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine - LAZIO: Fiuggi, Fondi, Roma - LIGURIA: Genova - LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana - MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino - PIEMONTE: Acqui Terme, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Cherasco, Chieri, Cuneo, Ivrea, Moncalvo, Mondovì, Rivalta Bormida, Saluzzo, Torino, Trino Vercellese, Vercelli - PUGLIA: Alberobello, Bari, Barletta, Lecce, Manduria, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto - SARDEGNA: Cagliari - SICILIA: Palermo, Siracusa - TOSCANA: Firenze, Livorno, Pisa, Pitigliano, Siena, Viareggio - TRENTINO ALTO ADIGE: Merano - VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolé, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto



I trentaquattro Paesi europei che aderiscono sono:

Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria



A livello europeo, la manifestazione è coordinata dall’AEPJ - The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org .