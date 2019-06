Il Comitato Salute Vco: "Troppa confusione sul futuro sanitario di Verbania"

Nel corso di questa campagna elettorale non solo per la Regione Piemonte ma anche per la città di Verbania, il dibattito sulla sanità ha assunto toni impropri da crociata producendo proposte fra loro contraddittorie. Una confusione totale. Con la decisione favorevole della quasi totalità dei Sindaci del VCO sulla proposta della Regione per un "nuovo" ospedale baricentrico a Ornavasso nel 2015 speravamo si fosse conclusa una brutta stagione di "campanile" esplosa a fini elettorali, che dal 2002 aveva bloccato il territorio. Un campanilismo alimentato da decisioni d'imperio che non hanno contribuito a migliorare l'offerta sanitaria del VCO, ma che hanno colpevolmente diviso la comunità territoriale. Le recenti uscite mediatiche del Sindaco di Borgomezzavalle, neo rappresentante del VCO in Consiglio Regionale, che propone un drastico ridimensionamento del Castelli, non lasciano dubbi sulle intenzioni di punire Verbania e i suoi cittadini. Le avvisaglie risalgono a qualche mese fa. Con molta preoccupazione vediamo emergere di nuovo questo spirito divisivo che non fa presagire nulla di buono. Le negative esperienze del passato non hanno lasciato tracce nella memoria. Sarebbe doveroso però che chi si candida a guidare Verbania, spieghi senza equivoci la sua posizione in proposito a coloro che intende amministrare, perché le formazioni politiche che lo sostengono, a Verbania dicono di voler difendere il Castelli e in Regione lo vogliono chiudere. I maldestri tentativi di questi giorni tesi a rassicurare i cittadini attraverso la diffusione in rete di brevi interviste audiovisive, sono "pezze" peggiori del buco. Il dubbio è ormai entrato nella testa delle persone ed è difficile estirparlo dopo che per mesi si sono detti solo dei NO. Domenica 9 giugno coloro che andranno alle urne hanno il diritto di conoscere per quale soluzione dovranno a votare perché alla luce di questi recenti fatti il contenuto del volantino distribuito dal candidato Sindaco all'inizio della sua campagna elettorale difenderemo il nostro ospedale Castelli appare chiaramente fuori dalla realtà.

La confusione c'è, ma punisce purtroppo solo Verbania.

Comitato Salute Vco