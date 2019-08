Il corno di Arkady Shilkloper per "Quarna un Paese per la Musica" 2019

Sabato 17 agosto ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale Quarna Sotto si esibirà l’Arkady Shilkloper Trio formato da Arkady Shilkloper (Horn – Alphorn),Yuri Goloubev (Contrabbasso) e Nicola Stranieri (Percussioni),l’ingresso 15,00 euro.

"Quarna un Paese per la Musica" 2019, una stagione che ne vale tre, con 16 importanti appuntamenti: grandi ospiti di fama mondiale, virtuosismi jazz, esibizioni ed eventi di formazione, nuove promesse, capolavori della classica e ritmi bandistici della tradizione. Questo, e molto di più, è QuarnaMusica. Era il 1979 quando veniva inaugurata la rassegna culturale di musica dal vivo, “Quarna Un Paese per la Musica” e da allora, ogni estate, riprende vita, con sempre rinnovato entusiasmo, nel territorio delle Quarne. La rassegna è espressione della più ampia passione musicale della popolazione di Quarna. Nata nell’800 e concretizzata in un micro-distretto industriale di costruzione di strumenti a fiato, rinomati in tutto il mondo. Sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del VCO, dai Comuni e dal Museo di Storia Quarnese, è organizzata, promossa e sostenuta da abitanti e amici del paese e delle sue tradizioni, perché a Quarna la musica si vive, dal vivo.

E-mail: quarnamusica@gmail.com

Sito internet: http://www.quarnamusica.it