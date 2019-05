Il Liceo Cavalieri di Verbania è campione d'Italia nel calcio a 5

Straordinaria impresa dei ragazzi del liceo Cavalieri di Verbania. A Giulianova, in Abruzzo, alla fase finale dei campionati di calcio a 5 studenteschi, la squadra allenata da Fabio Bolzoni ha conquistato il tricolore! Un percorso in crescita quello della squadra verbanese, che è cresciuta di partita in partita, sorprendendo avversarie forse anche più quotate. La chiave è stato il successo di ieri mattina con la Basilicata per entrare nelle migliori quattro. Ieri pomeriggio poi il trionfo con la Puglia, superata con un eloquente 5-0. La finalissima con il Veneto, oggi, è stata vinta per 6-4, con il marchio di fabbrica imposto da subito. Un trionfo, che acquisisce anche un valore ulteriore: la squadra del Cavalieri ha sposato la solidarietà, con le magliette del Progetto Rebecca indossate per tutta la manifestazione. " Un giorno bellissimo, indimenticabile- le parole di mister Bolzoni- ed un giusto premio per dei ragazzi speciali"