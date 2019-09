Il Movimento difesa consumatori Vco ha incontrato i risparmiatori di Veneto Banca

Partirà a dicembre il processo ai 41 rinviati a giudizio per il crack di Veneto Banca. Per la data della prima udienza bisogna però attendere l’esito del sopralluogo dei Vigili del fuoco effettuato nei giorni scorsi al centro eventi “Il Maggiore”. Il teatro verbanese è infatti stato messo a disposizione dal comune di Verbania nei mesi scorsi, dopo il rinvio a data da destinarsi del processo che avrebbe dovuto iniziare il 15 maggio per l’impossibilitò di utilizzare la Scuola per agenti di polizia penitenziaria, la sede alternativa individuata dal Tribunale. A Palazzo di giustizia infatti non c’è un’aula sufficiente a contenere imputati, legali e parti civili (44). Queste le ultime novità riferite dall’avvocato Clarissa Tacchini, legale verbanese del Movimento difesa del cittadino, e dalla vicesindaco Marinella Franzetti ai risparmiatori presenti all’incontro informativo sulle modalità d’accesso al 'Fondo idennizzo risparmiatori', svoltosi a palazzo Flaim. I Vigili del fuoco, ha informato Franzetti, hanno effettuato nei giorni scorsi il sopralluogo preliminare alla concessione dell’autorizzazione, iI processo dovrà concludersi con la sentenza di primo grado a maggio, ha avvertito Tacchini.

“I tempi per la presentazione delle domande – ha spiegato l’altro legale presente Matteo Moschini - sono stretti: 6 mesi a partire dal 22 agosto quando è entrato in funzione il portale per la presentazione delle domande. Il cui accesso è complicato perché oltre a richiedere parecchi documenti, richiede di comprimerne il peso entro i 10-12 megabyte”. Infine non è possibile chiedere copia della documentazione alla propria filiale di riferimento di Intesa San Paolo, l’istituto di credito ha costituito una task force alla sede centrale cui bisogna rivolgersi. Una corsa ad ostacoli per superare i quali, ha concluso Ettore Francioli presidente del Movimento difesa consumatori Vco, l’associazione presterà servizio di assistenza nella propria sede di via Simonetta a Intra tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.