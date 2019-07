Il Pd insiste: "Ornavasso unica soluzione per l'ospedale"

L’ospedale baricentrico Ornavasso è l’unica opzione possibile per la Sanità del Vco. L’hanno ribadito, incontrando i giornalisti nella sede Pd in via Roma, l’ex vicepresidente della Regione Aldo Reschigna, il deputato Enrico Borghi e il presidente dell’assemblea provinciale Graziano Zaretti. “La campagna elettorale è finita – ha detto Reschigna -, è tempo di agire non di continuar a sostenere posizioni fuori dalla realtà. Chi sostiene sia possibile ripartire da capo non sa, o finge di non sapere, che i 60 milioni pubblici sono per Ornavasso non per un’altra soluzione. Ci accusano di aver accumulato ritardi? E allora si proceda senza perdere altro tempo”. “Dietro posizioni come quella dell’assessore Rosso – ha avvertito Borghi – si cela una volontà politica ben precisa. Quella di approfittare del territorio per fare di Borgomanero l’ospedale di riferimento di Verbano e Cusio”. “La battuta dell’assessore Icardi – ha concluso Zaretti – che avremmo solo mezzo ospedale con gli abitanti che abbiamo è indicativa. Se la volontà è quella di depotenziare la nostra sanità ci opporremo in tutte le sedi”.