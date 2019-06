Il PD propone d'intitolare il parco di fronte al cimitero di Cireggio a Pietro Stella

Intitolare il parco di fronte al cimitero di Cireggio all’ingegner Pietro Stella, capace di rendere grande in Italia e nel mondo l’azienda di famiglia: è la proposta del Partito Democratico di Omegna ed in particolare del consigliere Dario Galizzi. “Pietro Stella è stato un grande imprenditore, rappresentante della terza generazione, ma soprattutto un grande uomo. Basti pensare che volle tenere aperto lo stabilimento di Cireggio fino all’uscita di tutti i dipendenti, nonostante l’attività fosse di fatto stata trasferita a Novara da tempo -ha ricordato Galizzi”. L’azienda Stella venne fondata nel 1882 dal capostipite Pietro Stella: si caratterizzava per la produzione di articoli in ottone come candelieri, tagliapasta, cavatappi e rubinetti. Celebre l’utilizzo di uno dei primi rubinetti Stella all’interno del circuito di alimentazione del carburante della Fiat Zero, primo modello della casa torinese ad essere venduta in numero superiore a 2000 unità. I rubinetti Stella facevano splendida mostra di sé sulle navi da crociera, in grandi alberghi e nelle case di mezzo mondo. All’ingegner Pietro Stella si deve il fondamentale contributo per la realizzazione di Isomix, il primo termostatico italiano e uno dei primi al mondo. Verso la fine degli anni Ottanta ci fu la decisione di chiudere lo stabilimento di Cireggio, mentre la produzione venne spostata a Novara. Dal 2009 il marchio Stella è stato acquisito dalla Nobili Rubinetterie.