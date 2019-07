Il Tar respinge il ricorso della Castelli S.A.S. per la gestione dell'ex colonia solare di Suna

Sentenza del TAR avversa al ricorso di Castelli SAS (difesa dall'avvocato Massimo Manzini), per l'affidamento dell'ex colonia solare di Suna. L'aggiudicazione a Versoprobo Societa' Cooperativa Sociale -scrive l'Amministrazione di Verbania- è pienamente confermata.

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistente e contorinteressata le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% in favore di ciascuna delle controparti".