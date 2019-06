In frenata le esportazioni del VCO nei primi tre mesi del 2019

Il 2018 si era concluso in modo trionfale con lo “storico” boom delle esportazioni dei prodotti made in VCO. Il 2019 inizia con una frenata e con la flessione del 7% rispetto ai primi tre mesi del 2018, che peraltro aveva registrato il dato “gennaio-marzo” più alto dell’ultimo decennio. Cresce comunque l’export del settore dei metalli e articoli in gomma-plastica. Il primo trimestre 2019 segna un valore delle esportazioni provinciali che sfiora 164 milioni di euro. Un dato che andrà monitorato nei prossimi trimestri considerando che anche a livello regionale si è registrata una flessione rispetto all’anno precedente. In lieve calo anche le importazioni del VCO (-1,4%).

Il dato provinciale registra il medesimo andamento di quello piemontese (-3,2%) con il picco negativo di Torino che sfiora il -11%. La performance registrata dalle esportazioni regionali e provinciali è in controtendenza rispetto al quella riscontrata a livello complessivo nazionale, dove il valore delle esportazioni ha registrato una crescita del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018. Meglio del Piemonte anche Veneto ed Emilia Romagna.

Il risultato dell’export provinciale è frutto della flessione in alcuni importanti mercati di sbocco, in primis la Svizzera e di alcuni settori. In particolare il chimico che ha spesso andamenti altalenanti spesso collegati alle singole commesse di una sola azienda. Bene invece la fabbricazione di metalli e articoli in gomma-plastica. La Germania risulta essere il primo mercato nel primo trimestre, “scalzando”, provvisoriamente, la Confederazione Elvetica, al primo posto da anni.

Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio del VCO su dati Istat.

Nel dettaglio si registrano esportazioni per quasi 164 milioni di euro, 12,6 milioni in meno rispetto ai primi tre mesi del 2018.

Le esportazioni 2019 sono inferiori sia ai primi tre mesi del 2018, record assoluto per il commercio estero del VCO, sia a quelle del 2017 (169 milione di euro). Restano comunque superiori ai risultati contabilizzati nei periodi di crisi, basti ricordare che nei primi tre mesi del 2009 le esportazioni non avevano superato i 97 milioni di euro.

Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di 51 milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (31% del totale),sono cresciute rispetto a quanto registrato nei primi tre mesi 2018 (+4,8%).

Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi merceologici si conferma il settore articoli in gomma e plastica con un valore di 28 milioni di euro di merce esportata (17,3% sul totale),che registra un aumento del 9,5%.

Segue il comparto della fabbricazione di macchinari (16,% del totale export e in flessione del 3,2%) con un valore di poco superiore ai 26 milioni di euro.

In forte flessione le esportazioni prodotti chimici (-31% rispetto ai primi tre mesi del 2018),con circa 17 milioni di export prodotto, è comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso collegati alle singole commesse di una sola azienda.

Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, il principale bacino di vendita è sempre l’Europa in generale che convoglia l’87% dell’export del VCO: in particolare l’UE 28, assorbe il 71% dell’export del VCO. A livello piemontese il 61% di export è rivolto ai paesi UE 28. La quota detenuta nel VCO dall’Unione europea appare in lieve aumento rispetto al 2018, con un incremento dell’1,2%. A livello di singolo paese di destinazione, la Germania risulta temporaneamente essere il principale mercato per i nostri prodotti (17% del totale, quasi -11% rispetto a gennaio-marzo 2018).

In flessione del 26% le esportazioni verso la Svizzera, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di destinazione (quasi 14% delle esportazioni del VCO). In aumento le esportazioni verso la Francia (+7,4%),che rimane il nostro terzo mercato, 12% del totale export provinciale.

Segnaliamo la crescita delle esportazioni verso Repubblica Ceca (+14%),Regno Unito (+16%) e Paesi Bassi (+52%) che occupano rispettivamente circa il 4% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso gli Stati Uniti (+7% con un peso percentuale del 3% del totale) mentre sono in flessione le esportazioni verso la Cina (-65%) che pesa per circa lo 0,7% del totale. Le importazioni dalla Cina pesano invece per il 9% del totale VCO e registrano una contrazione poco inferiore al 9%.