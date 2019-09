In una mostra fotografica itinerante il rapporto tra anziani e tecnologia

Lo scorso 30 agosto si è concluso il contest fotografico “Anziani e tecnologia”, promosso nell’ambito di “WelComTech – Reti a sostegno dell’anziano”, un progetto di welfare comunitario che investe sulla formazione e sulla tecnologia 2.0 a supporto della popolazione anzianavulnerabile, realizzato attraverso il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera nei territori del Verbano-Cusio-Ossola, della Valle d’Aosta e del Canton Ticino.

Le opere dei dieci finalisti selezionati dai partner di progetto, che concorreranno alla realizzazione di una mostra fotografica itinerante, saranno premiate venerdì 4 ottobre presso l’Auditorium di Casa Massimo Lagostina, nel corso di un evento in programma dalle ore 10.00 alle 13.00 organizzato nell’ambito delle iniziative previste per la “Giornata Europea per la Cooperazione 2019”.

Il contest fotografico lanciato a giugno, coerentemente al tema “Sulle tracce di Leonardo: Scienza e Cooperazione” della Giornata Europea della Cooperazione 2019, ha l’intento di promuovere le attività del progetto WelComTech e di favorire una riflessione sulla relazione tra anziani e tecnologia oltre che di indagare sulle opportunità, i limiti e le prospettive che il digitale offre ad una fascia di età considerata fragile, ma è sempre più attenta e interessata alle opportunità delle tecnologie digitali.

Le fotografie pervenute da tutta Italia, per un totale di 67 per 32 partecipanti, rappresentano momenti e situazioni quotidiane in cui le persone anziane entrano in contatto con la tecnologia.

I primi tre autori che saranno premiati sono:

al primo posto Alessandro Tegon con “La chiamata” che si aggiudica come premio una macchina fotografica NIKON DSLR D3500 + AF-P 18-55 mm;

al secondo posto Eleonora Mari con “Coltiviamo il cambiamento” premiata con un abbonamento annuale al MUDEC di Milano;

al terzo posto Annalisa Secchi “Techno Fishing” alla quale sarà consegnata una stampa su tela della propria opera.

Gli altri autori selezionati sono: al quarto posto Labella Francesco con “Lettori d’altri tempi”, al quinto posto De Carli Roberto con “Slow-tech”, al sesto posto Miele Giovanni, pervenuta senza titolo, al settimo posto Serra Roberto con “La solitudine della tecnologia”, all’ottavo posto Tuoto Francesca con “La distanza tra nonna e nipote è meno triste grazie alla tecnologia”, al nono posto Vollaro Giuliano Maria con “Amiche curiose” e al decimo posto Vanzulli Chiara Letizia con “Avanti e indrè, che bel divertimento”.