Iniziato il conto alla rovescia per l'Ultra Trail del Lago d'Orta: 2100 atleti al via

Ultimi preparativi per Utlo, la manifestazione che vede al via 2100 atleti da tutto il mondo sulle varie distanze delle gare in calendario. Lo start della 140 km, quella più lunga e massacrante, sarà questa sera alle 23, con arrivo dei primi intorno alle 1430 di domani. Ad intervalli più o meno regolari poi scatteranno le altre distanze: 100, 60 e 34 km. "E' la manifestazione più internazionale che abbiamo - sottolinea con orgoglio Mattia Corbetta - e devo ringraziare pubblicamente tutto lo staff di Utlo per lo straordinario lavoro di promozione che hanno fatto in questi anni e che ha portato ad avere questi numeri incredibili. Ci sono atleti ed atlete da tutti i continenti, con la particolarità di più di cento islandesi al via sulle varie distanze. La cosa più bella è vedere che la città partecipa: credo che questa sia una delle poche manifestazioni, forse l'unica, che mette tutti d'accordo, senza polemiche per parcheggi e viabilità. Voglio anche sottolineare l'impegno dei volontari: sono più di 350 disclocati su tutto il percorso, per garantire la massima sicurezza agli atleti. Uno sforzo eccezionale, ma che viene ripagato dai complimenti finali".