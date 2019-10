Intitolazione a Diaz del piazzale antistante il 'Gobetti', le precisazioni del dirigente scolastico Michela Maulini

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Dirigente I.S. 'P. Gobetti' di Omegna Michela Maulini ha inviato al sindaco di Omegna Paolo Marchioni in merito alle polemiche emerse dall'intitolazione ad Armando Diaz del piazzale antistante il liceo.

Al Signor Sindaco del Comune di Omegna Avv, Marchioni

Oggetto: riflessioni sull’intitolazione dello spazio antistante l’I.S. “P. Gobetti” di Omegna

La presente per esternare garbatamente, all’interno del rispetto per il ruolo istituzionale dalla S.V. ricoperto per mandato conseguito a libere elezioni, il mio pensiero sull’intitolazione dello spazio di cui in oggetto.

Finora la scuola ha usato per indicare il proprio indirizzo il nome della via XI Settembre, che rende giustamente memoria di uno dei fatti più tragici accaduti nei nostri tempi, non solo per la scia di sangue che ha portato con sé, ma anche perché ha rappresentato un attacco al sistema di valori su cui il nostro mondo “occidentale” fa perno.

L’intitolazione dello spazio antistante la scuola, qualora si voglia procedere in tal senso, potrebbe per converso richiamarsi a eventi o personaggi più positivi, adatti a dare fiducia ai giovani che frequentano, non solo il Liceo, ma anche la Biblioteca e la Ludoteca. In particolare sembrerebbe importante richiamare alla loro attenzione il valore della cultura, delle arti e della Scienza, ampiamente rappresentate (e con valenza non ideologica) dalla ricchezza della tradizione italiana in questi campi.

Questo è quanto ho comunicato - in forma scritta- al Sindaco di Omegna - nell’incontro che Gli ho chiesto il 22 ottobre. Riflessioni, non petizioni o proteste. Rispetto per la dialettica democratica. Non sono mai intervenuta nel dibattito relativo all’intitolazione dello spazio antistante il Gobetti per evitare le strumentazioni politiche - a mio carico - che sono purtroppo comunque emerse in questi giorni. Nel rispetto del ruolo istituzionale che rivesto, non ho indirizzato in nessun senso, né i docenti, né gli alunni, liberi peraltro di pensare e prendere le posizioni che ritengono opportune, purché non espresse a nome del Liceo Gobetti: cosa che infatti non è avvenuta. Nelle classi, alunni e insegnanti hanno parlato del generale Diaz e della Grande guerra, che non è vero che non conoscono.

Tanto desidero precisare esclusivamente per il profondo rispetto che ho nei confronti della Comunità di questa scuola e dei genitori che hanno avuto - e avranno - fiducia in noi, iscrivendovi i propri figli.

Michela Maulini - Dirigente I.S. “P. Gobetti” di Omegna