Scontro tra tre auto a Intra, sul ponte del San Bernardino, in via Vittorio Veneto all'altezza dello svincolo per il teatro Maggiore. Due utilitarie e una fuoriserie si sono scontrate. Tre persone sono state trasportate al Dea, una in Codice giallo e due in Codice verde. Sul posto la Polizia locale per la dinamica e per dirigere il traffico in quel momento intenso.