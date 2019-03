Investimento di Intra, ancora gravi le condizioni della giovane mamma britannica

E' ricoverata ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili, N.R., 34 anni, la giovane mamma britannica travolta con la famiglia da un'auto sul marciapiede del ponte di via Vittorio Veneto a Intra. Anche M.S., 58 anni, di Verbania, sua suocera, è stata trasferita all'ospedale Maggiore di Novara. La donna, compagna di Gianni Agosti, 54 anni, deceduto sul posto, era inizialmente stata ricoverata al Castelli. Anche il bambino di 20 mesi è stato trafserito a Novara per degli esami, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La salma di Agosti è ancora a disposizione della Procura.

Il ventiquattrenne di Vogogna che era alla guida della Ford è invece stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. L'alcol test era negativo. Si attende l'esito degli esami tossicologici. Il giovane avrebbe detto di essere stato colto da un colpo di sonno.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social e molti verbanesi sono andati a portare fiori sul luogo della tragedia.

La mamma, che è britannica, e il bambino vivono a Miami con il figlio di M.S., parrucchiera, molto conosciuta in città così come Agosti, da anni venditore di auto. Erano venuti a Verbania per qualche giorno di vacanza in famiglia.