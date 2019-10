La polemica sull'intitolazione a Diaz della piazza antistante il 'Gobetti' approda in Parlamento

La polemica sull'intitolazione del piazzale antistante il liceo Gobetti ad Armando Diaz approda in Parlamento. La deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli ha infatti presentato un'interrogazione al ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, contestando la presa di posizione degli studenti e soprattutto della dirigente scolastica Michela Maulini.

"Il comune di Omegna -si legge nell'interrogazione- ha deliberato l’intestazione al Generale Armando Diaz della piazza antistante l’Istituto d’Istruzione Superiore Piero Gobetti. A seguito di questa decisione, all'interno della scuola è stata promossa una raccolta firme proposta da alcuni studenti con la quale si contestava la legittima scelta del consiglio comunale.

Secondo i promotori essa assocerebbe 'il nome di un militare ad una scuola intitolata a Piero Gobetti, un uomo che ha sempre contrastato ogni forma di violenza lottando e soffrendo per quei valori di pace e libertà che il nostro istituto ha fatto propri'. Per questo gli studenti chiedevano che la scelta dell'intitolazione del piazzale, che non coinvolge ovviamente solo la scuola ma tutta la cittadinanza, fosse rimessa alla loro sola intenzione tramite un sondaggio interno.

In tutto questo contesto- aggiunge la Montaruli- la dottoressa Michela Maulini, dirigente scolastica dell’istituto, anziché promuovere una lezione di approfondimento sulle figure storiche richiamate e conciliare una riflessione con gli studenti meno superficiale, ha inviato al sindaco una missiva (doc. prot. 0024876 del 21.10.2019) in cui sollecitava l’Amministrazione a richiamarsi 'a eventi o personaggi più positivi adatti a dare più fiducia ai giovani […] a richiamare la loro attenzione sul valore della cultura, delle arti, della scienza'.

Si sono appena concluse le celebrazioni del centenario della vittoria nella Grande Guerra, occasione in cui tutte le istituzioni si sono unite nel promuovere eventi culturali di memoria e rielaborazione che probabilmente il dirigente scolastico sopra menzionato non ha considerato. In relazione alla figura del Generale Diaz egli è comunemente riconosciuto come Duca della Vittoria, un eroe della prima guerra mondiale che, in condizioni precarie e dopo la disfatta di Caporetto, impedì la sottomissione dell’Italia all’esercito straniero dell’Austria-Ungheria sferrando la sconfitta più significativa dell’intera storia recente della nostra Nazione senza la quale l’Italia non avrebbe conosciuto libertà e pace.

Ecco perché risulta oltremodo preoccupante che l’impegno di un dipendente dello Stato, con responsabilità educative nei confronti delle giovani generazioni, sia rivolto a dare adito a polemiche fondate sul solo fatto che l’intitolazione riguardi 'il nome di un militare' (a qualsiasi governo appartenesse). La denigrazione delle figure militari, tanto più eroiche come quella del Diaz, rappresentano un disvalore culturale che non può trovare terreno fertile nella scuola e in chi la dirige cui va il compito di insegnare e spiegare ai più giovani l’altissimo merito dei nostri soldati di ieri e di oggi che indossando la divisa e il tricolore, sacrificando la loro vita, tutelano in condizioni di guerra e di pace la nostra Nazione, intere popolazioni, il nostro territorio, la nostra identità, la libertà, la tradizione, la cultura, le arti e pure la scienza.

Ecco perché-conclude la Montaruli- chiedo che ci sia un richiamo per l'Istituto Gobetti e per chi lo dirige affinché si evitino strumentalizzazioni".