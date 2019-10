Lago dei Draghi, cinquemila presenze e famiglie da tutta Italia per questa seconda edizione

Circa cinquemila presenze. Con famiglie arrivate davvero da tutta Italia: in gran parte da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, ma anche da Emilia, Veneto, Toscana, Marche, Friuli e persino Sicilia e Sardegna. La seconda edizione del Lago dei Draghi è andata in archivio con la soddisfazione degli organizzatori e non solo. "Bilancio più che positivo: ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi -le parole di Antonio Longo Dorni, deus ex machina dell'evento- e che ci hanno consentito di proporre un evento davvero unico e molto apprezzato. La scelta di raddoppiare l'evento, su due week end, si è rivelata vincente. La manifestazione è cresciuta rispetto alla prima edizione e speriamo che possa proseguire su questo trend". Anche il Comune plaude al Lago dei Draghi. "Una formula giusta, che coinvolge le famiglie con i bambini protagonisti. Nella città di Gianni Rodari, vedere così tanti bambini passeggiare per le vie di Omegna, giocare al Forum e salire sui motoscafi per i safari è stato splendido -la sottolineatura dell'assessore al turismo Mattia Corbetta”. Tra le novità del 2020, una possibile collaborazione con la patronale di San Vito, magari con un'anteprima della prossima edizione del Lago dei Draghi.