L’ASL VCO e il CISS Cusio incontrano i Sindaci cusiani della Provincia di Novara

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2019 si è tenuto un incontro tra il Direttore Generale Dott. Angelo Penna, e il Direttore Sanitario dell’ASL D.ssa Emma Zelaschi, il Presidente del CISS Dott. Stefano Calderoni e il Direttore Dott. Angelo Barbaglia e 6 dei Sindaci dei Comuni del Lago d’Orta appartenenti alla Provincia di Novara ma afferenti all’ASL VCO: Noemi Brambilla, Mara Maria Lavarini, Giorgio Cadei, Giorgio Angeleri, Doriano Minazzi, Agostino Francesco Fortis . Il Sindaco del Comune di Pettenasco Franco Sartirani aveva preannunciato la sua impossibilità a partecipare.

L’incontro, richiesto dal Direttore Generale dell’ASL, ha avuto luogo presso il Comune di Miasino ed è stato occasione per un confronto sulle attività e sui servizi offerti dall’ASL VCO e dal CISS sui territori dei Comuni presenti di Ameno, Armeno, Miasino, Orta San Giulio, Pella, San Maurizio d’Opaglio.

I Sindaci hanno posto alcune richieste sottolineando comunque la soddisfazione per la qualità dei servizi attualmente erogati sia dall’ASL che dal CISS, con particolare riferimento ai servizi territoriali.

Al termine dell’incontro l’ASL si è impegnata a:

• estendere il Progetto Consenso partendo da uno dei Comuni che sarà individuato in accordo tra le parti

• integrare le attività del CISS e dell’ASL organizzando “Punti Assistito” utili all’apertura del fascicolo sanitario elettronico e all’accesso on line per il ritiro referti di Laboratorio Analisi e di Radiologia e per la prenotazione di visite (CUP) e, prossimamente, anche di altri documenti presso le sedi territoriali dell’ASL ad Armeno e San Maurizio d’Opaglio

• l’attivazione di “Punti Assistito” presso le RSA di Ameno e Orta San Giulio, tenuto conto che Villa Serena è già oggi un punto prelievo dell’Azienda Sanitaria

• attivare tutte le iniziative finalizzate a garantire la continuità dell’assistenza dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta anche a seguito di pensionamenti o trasferimenti

Il Sindaco del Comune di San Maurizio d’Opaglio ha proposto di coinvolgere sul tema dei “Punti Assistito”anche la Farmacia Comunale presente nel suo Comune. L’ASL, che ha aperto un confronto in relazione all’accordo tra Assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Federmarma sulla Farmacia dei Servizi, con l’Associazione dei Farmacisti del territorio prevede anche la possibilità di istituire dei Punto Assistito all’interno delle Farmacie.



ASL farà presente la richiesta in modo che nel periodo di sperimentazione della collaborazione tra ASL e Farmacie sia coinvolta la Farmacia Comunale di San Maurizio e qualche altra Farmacia del territorio cusiano.



Da parte sua il Presidente del CISS ha avuto modo di apprezzare la valutazione positiva dei sindaci circa l’attività svolta dagli operatori sociali nei distretti di San Maurizio ed Armeno. Inoltre la volontà espressa dal Dott. Penna di integrare i servizi del CISS e dell’ASL è un’evoluzione indispensabile per venire incontro alle esigenze dei cittadini soprattutto fragili ed anziani.