L’assessore Caucino promuove l’iscrizione al servizio civile universale

Una bella notizia per i ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti, quella del Servizio Civile Universale, con ben 286 progetti disponibili e 1.156 volontari che potranno fare attività sul campo. Cinque macroaree tra le quali è possibile scegliere, tra cui 'Assistenza, Educazione e Promozione Culturale.'

“Per chi – come me – ama i bambini, due indirizzi molto molto interessanti!" Queste le parole dell'Assessore Chiara Caucino alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, che prosegue: "Belle sfide formative dalla durata di 8-12 mesi che lasceranno il segno per tutta la vita. Mi raccomando però, c’è tempo fino alle 14 del 10 ottobre 2019. Ancora dubbi?” (Info. www.scelgoilserviziocivile.gov.it).