Lavoro Vco, le offerte di lavoro del Centro per l'impiego

Di seguito le offerte di lavoro del Cpi Vco della settimana. Il Centro per l'impiego precisa che è possibile candidarsi solo se in possesso degli effettivi requisiti richiesti nell’annuncio. E invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Ditta edile cerca due autisti escavatoristi con esperienza, zona Ossola, tempo determinato full time per almeno 12 mesi. Patente C.

Centro di elaborazione dati cerca un operatore fiscale per la prossima campagna fiscale da assumere a tempo determinato di 4 mesi full time, si richiede Diploma, ottimo uso PC ed esperienza nel ruolo: modelli 730, RED, IMU, TASI, ISEE. Disponibili a spostarsi sulle sedi di Domodossola e Verbania, automuniti.

Società cooperativa che opera all’interno di una residenza per anziani, zona Baceno, cerca un aiuto cucina in grado di preparare i pasti per gli ospiti e disponibile anche a servizi di pulizia e lavanderia. Contratto a chiamata per iniziare.

Ditta di costruzioni cerca due operai edili, meglio se muratori qualificati, per essere impiegati in un cantiere di Stresa. Automuniti.

Bar di Verbania cerca un/una barista per 20/24 ore settimanali, chiuso la domenica. Inserimento in tirocinio.

Ditta di autotrasporti cerca tre autisti con patente C/E con CQC per il trasporto di merci. Gradita esperienza, orario discontinuo fino a 47 ore sett.li, tempo indeterminato.

Pizzeria da asporto di Domodossola cerca un addetto alle consegne e un pizzaiolo per lavorare nei weekend, contratto a chiamata.

Ditta metalmeccanica zona Premosello-Chiovenda cerca un apprendista elettricista, si richiede diploma attinente ed età 18/29. Patente B.

Azienda floro-vivaista di Verbania cerca un/una addetto alla segreteria, uso PC, smistamento mail, bollettazione e servizio clienti/fornitori. Contratto a tempo determinato part-time.

Agriturismo di Mergozzo cerca personale: cameriere/a, aiuto cucina e lavapiatti, tempo determinato part-time.

Ditta che vende frutta e verdura nel Cusio cerca un contabile esperto, tempo determinato part-time.

Industria chimica zona Ossola cerca un autista patente C da adibire anche in magazzino e produzione, gradito il possesso dell’ADR. Tempo determinato full time. Trasferte in Piemonte e Lombardia con rientro serale.

Società di trasporti cerca in Ossola un autista di bus e scuolabus per il trasporto di viaggiatori, si richiede esperienza pregressa, patente D+CQC. Tempo determinato part-time, circa 30 ore settimanali.

Azienda di Verbania cerca due addetti al banco gastronomia e salumeria per la vendita e somministrazione di salumi, formaggi, panini e piatti caldi. Si richiede conoscenza dell’uso di affettatrice, cassa. Massima pulizia e buona volontà. Tempo determinato full time. Lavoro su turni diurni e serali.

Azienda metalmeccanica cerca un meccanico auto/moto con esperienza pluriennale, capacità di lavorare in autonomia, patente B. Tempo indeterminato full time.

Pubblico esercizio di Orta San Giulio cerca un banconiere/addetto-a al bar per la vendita e preparazione di prodotti enogastronomici/bevande/caffetteria. Lavoro su turni diurni e serali anche nei festivi, automuniti.

Azienda di Domodossola cerca un addetto alla gestione e assistenza di software per l’elaborazione di dati amministrativi di aziende clienti. Si richiede Diploma o Laurea in materie economico-gestionali, ottimo uso PC, conoscenza della lingua inglese. Preferibile età per apprendistato.

Società di Borgomanero cerca personale specializzato: un programmatore di software, un impiegato commerciale e un ingegnere elettronico. Inviare la propria candidatura a cv@dmiweb.net