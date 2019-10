L'età della post-democrazia.Crisi della democrazia o nella democrazia? A Stresa il forum di Fondazione Iniziativa Europa

Il 25 e 26 ottobre al Regina Palace Hotel di Stresa si svolgerà il Forum Annuale di Fondazione Iniziativa Europa dal titolo'L'età della post-democrazia. Crisi della democrazia o nella democrazia?".All'iniziativa parteciperanno autorevoli esponenti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile.

Di fronte all’appannamento delle forme tradizionali di democrazia rappresentativa -spiegano i promotori dell'iniziativa- , c’è chi teorizza una “sospensione” della democrazia, quasi che il cortocircuito innescato tra rete, informazione, formazione del consenso, espressione del voto abbia minato alla radice il “governo del popolo” che esercita la propria sovranità “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, cioè attraverso la scelta dei propri rappresentanti parlamentari. C’è chi teorizza una “democrazia diretta” che potrebbe prescindere da ogni forma di intermediazione istituzionale e sociale e, in nome del principio “uno vale uno”, consentirebbe alla rete di sostituire le cabine elettorali. C’è chi pensa che quella che viviamo sia semplicemente una crisi di crescita della democrazia, che richiede un cambiamento delle categorie interpretative per adattarle alle nuove forme di comunicazione e di scambio e garantire comunque una scelta libera e informata degli strumenti partecipativi alla vita collettiva. La Fondazione Iniziativa Europa, come ogni anno, invita a confronto autorevoli esponenti delle Istituzioni, del modo della cultura e della società civile per un dibattito che affronti queste tematiche.

Questo il programma delle giornate

Venerdì 25 ottobre

Ore 14 Registrazione partecipanti

Ore 14.30 Apertura dei lavori Michele Vietti, Presidente Fondazione Iniziativa Europa

Ore 15 Andrea Montanari, Direttore Centro Studi RAI dialoga con Alessandra Ghisleri, Direttore Euromedia Research Goffredo Buccini, editorialista de Il Corriere della sera

Ore 15.45 tavola rotonda Raffaele Fitto, Europarlamentare FdI Tiziana Beghin, Europarlamentare M5S Franco Roberti, Europarlamentare PD modera Simonetta Di Pillo, giornalista TG5

Ore 16.30 Luca Ubaldeschi, Direttore de Il Secolo XIX dialoga con Pier Ferdinando Casini, Presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare Massimo Franco, editorialista de Il Corriere della sera, autore di “C’era una volta Andreotti. Ritratto di un uomo, di un’epoca e di un Paese”

Ore 17 Andrea Montanari, Direttore Centro Studi RAI intervista Andrea Orlando, Vice Segretario Vicario PD

Ore 17.30 Salvatore Merlo, giornalista de Il Foglio dialoga con Maria Elena Boschi, Presidente Deputati Italia Viva Riccardo Molinari, Presidente Deputati Lega

Ore 18.15 Roberto Arditti dialoga con Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Ore 20.15 Cena sociale

Sabato 26 ottobre

Ore 9.15 Apertura dei lavori Giuseppina Rubinetti, Vice Presidente Fondazione Iniziativa Europa

Ore 9.45 Goffredo Buccini, editorialista de Il Corriere della sera dialoga con Fausto Bertinotti, già Presidente Camera dei Deputati Marcello Veneziani, filosofo e saggista

Ore 10.20 Roberto Arditti, Direttore editoriale Formiche dialoga con Guido Brera, Imprenditore e scrittore Francesco Greco, Procuratore della Repubblica, Milano Paolo Messa, Vice Presidente Esecutivo Leonardo s.p.a.

Ore 11 Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio intervista Paola De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ore 11.20 Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale dialoga con Renato Brunetta, Deputato FI Bruno Tabacci, Presidente Centro Democratico

Ore 11.50 Simona Branchetti, giornalista TG5 intervista Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Ore 12.10 Enrico Cisnetto, editorialista dialoga con Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute

Ore 12.30 Tavola rotonda Renato Balduzzi, ordinario di diritto costituzionale, Università Cattolica Mara Carfagna, Vice Presidente Camera dei Deputati Massimo Garavaglia, Deputato Lega Roberto Maroni, Presidente Fondazione Attua Gennaro Migliore, Deputato Italia Viva modera Serena Bortone, giornalista RAI, conduttrice di Agorà

Ore 13.30 Conclusioni Pier Ferdinando Casini, Presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare