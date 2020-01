Lo slogan natalizio “ViviVerbania” diventa un logo per promuovere la città e le attività commerciali

Lo slogan "Vivi Verbania" ha accompagnato tutti gli eventi natalizi recentemente patrocinati dal Comune di Verbania; ora su iniziativa dell'Assessorato al Commercio diventerà un logo, un marchio, che promuoverà la nostra città e le attività commerciali cittadine.

Il logo, rivisitato con l'aggiunta della scritta "lago Maggiore", sarà lo slogan per una campagna di comunicazione a partire dai territori limitrofi in Piemonte e Lombardia, attraverso l'apertura di una pagina ufficiale Facebook e Instagram con il nuovo logo. Social come vetrina, con fotografie della città, eventi e iniziative, accompagnate da immagini originali delle attività commerciali e da particolari che caratterizzano le piazze e il paesaggio di Verbania.

Afferma l’assessore al commercio Giorgio Comoli: “l’idea è di agganciare maggiormente quel turismo mordi e fuggi che caratterizza – piaccia o meno - gli spostamenti e le gite di molti italiani. Per questo da fine febbraio guarderemo alla bella stagione e alla primavera con tre mesi di promozione della nostra città e delle sue bellezze nelle zone vicino a noi (Varese, Milano, Novara, Torino ecc); questa è la mia prima scommessa del nuovo anno. Invito tutti i commercianti a sostenere questa iniziativa e a partecipare a due incontri che l'assessorato ha organizzato per illustrare nel dettaglio il progetto e ricevere suggerimenti”.

Sono state fissate due riunioni (per le attività commerciali, produttive, per gli operatori turistici ecc): martedì 21 gennaio alle ore 13,30 a palazzo Flaim a Intra e giovedì 23 gennaio alle ore 14,30 in Municipio presso la sala Giunta a Pallanza.