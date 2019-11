Marchesa GRandi (Lega Cusio) prende le difese del sindaco Marchioni

In merito alle dichiarazioni del Pd e delle minoranze sulla giunta Marchioni, stiano “sereni”, perché il sindaco Marchioni e la sua maggioranza stanno lavorando molto bene per Omegna, soprattutto considerando lo stato in cui hanno trovato il Comune: macerie, sia sul bilancio che sulla sanità, giusto per citare solo due argomenti.

Sul bilancio il sindaco Marchioni e la sua squadra sono riusciti, dopo anni, a rimettere in sesto il bilancio, sistemando la questione della vertenza sui derivati, che era il problema più oneroso per il Comune di Omegna creata dal centro sinistra. I nostri amici all'opposizione hanno la memoria corta sui disastri da loro creati…



Per quanto riguarda invece la Sanità, abbiamo trovato altre macerie. Quando il Pd ha governato Omegna è riuscito solo a depauperare il territorio, chiudendo anche il servizio di Pronto intervento alla sera. Il sindaco Marchioni come tutti gli amministratori della Lega opera con umiltà, buon senso e competenza; sta lavorando insieme con la regione Piemonte per stabilizzare il Coq in modo fattivo, e per dare servizi aggiuntivi all’ospedale, mantenendo la direzione sanitaria Asl a Omegna e aprendo un punto di pronto intervento H 24, oltre a mettere altri servizi, che adesso non vengono svolti, all’interno del Coq.



Vorrei ricordare a chi ha scarsa memoria che nel 2014 la sindaca Mellano, allora presidente della rappresentanza, votó per chiudere il Dea di Verbania, in favore del Dea di Domodossola. Quindi il Pd che alza le barricate per difendere il Verbano Cusio fa anche abbastanza ridere.

In merito alla Conferenza dei sindaci che si è svolta mercoledì scorso, mi permetto di dire al presidente Morandi, che a parole dice di voler unire il territorio, e poi nei fatti lo divide ancora di più, che si sarebbe dovuto limitare a convocare una conferenza dei sindaci per eleggere la nuova rappresentanza, e non sostituire un sindaco non più sindaco ossolano, con un altro sindaco del Cusio, visto che il presidente è già Cusiano.

Ci si doveva limitare a svolgere una nuova elezione e a cambiare il regolamento della Conferenza, ormai vetusto, e da anni è dichiarata l'idea di modificarlo.



Per chiudere, senza voler polemizzare con il Presidente su un ordine del giorno che, come dicevamo, ha diviso ulteriormente il territorio, mi limito ad evidenziare che ha portato in votazione un documento delirante, che tiene insieme solo la sindachessa Marchionini e il suo presidente del consiglio Albertella. Chiedono un ospedale baricentrico e non sanno più neanche in quale zona chiederlo, parlano di Ornavasso poi di Fondotoce, ecc... oltre tenere aperti gli altri insomma manca solo l'ospedale itinerante, e poi le hanno sparate tutte, siamo alle barzellette.



Noi della Lega però non siamo tipi da barzelletta quando si parla della salute dei cittadini.

Nei territori dove governiamo lo facciamo con competenza ascoltando i cittadini, decidendo e agendo. Che se i nostri amici del Pd avessero fatto il loro lavoro adesso staremmo guardando i lavori in corso all'ospedale unico di Ornavasso. Sono capaci solo a criticare e ad andare “contro”.

Sappia il Pd che dove si va a votare la Lega vince, e dove si rivota, là dove governa la Lega, la Lega rivince, quindi stiano sereni e inizino un percorso, per una volta, costruttivo, che il sindaco Marchioni e la sua squadra andranno avanti ancora per molto tempo...

Paolo Marchesa Grandi

Commissario Lega Salvini Cusio