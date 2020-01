Nasce l’osservatorio sul lavoro transfrontaliero del Vco

È stato sottoscritto il 15 gennaio 2020, a Verbania, il protocollo d’intesa per la costituzione dell’Osservatorio permanente sul fenomeno del lavoro transfrontaliero nella provincia del Vco che introduce, anche in questo territorio, un importante strumento di consultazione tra i principali soggetti che si occupano del tema.

Fanno parte del nuovo Osservatorio: la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Camera di Commercio, le organizzazioni sindacali, riunite sotto l'organismo del Csir del Ticino Piemonte e Lombardia (organismo transfrontaliero costituito tra le italiane di Cgil Cisl e Uil e le organizzazioni svizzere di Unia e Ocst),Cgil Cisl Uil territoriali, i Comuni di Verbania e Domodossola, le Unioni montane delle valli Ossola, Alta Ossola, Vigezzo, Valgrande e Lago di Mergozzo e l’Unione dei Comuni del Lago Maggiore, Arizzano, Premeno e Vignone.

L'osservatorio garantirà inoltre la partecipazione a quegli Enti pubblici o privati che operano a vario titolo nel sistema del lavoro transfrontaliero, su richiesta qualificata degli aderenti.

Soddisfazione per l’avvio di una nuova fase è stata espressa dai coordinatori nazionali e segretari territoriali di Cgil Cisl Uil, Giuseppe Augurusa, Luca Caretti, Raimondo Pancrazio, segretari territoriali di Cgil Cisl Uil, Attilio Fasulo, Elena Ugazio e Roberto Vittorio.

I sindacati hanno ringraziato il Consiglio provinciale per la disponibilità. “Anche la Provincia del Verbano Cusio Ossola -hanno detto tutti i sindacati- rientra così a pieno titolo nella strategia avviata solo un anno fa con la costituzione di una rete di Osservatori provinciali su iniziativa dei sindacati confederali di frontiera e delle Province pedemontane (Varese, Como, Sondrio ed in fase di costituzione quella tra San Marino e Rimini) al fine di affrontare in maniera incisiva le tante questioni che riguardano gli oltre 100mila lavoratori italiani transfrontalieri”.