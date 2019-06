'Nati per leggere', domenica Festa d'Estate nel Parco della Biblioteca Pietro Ceretti

Una domenica nel bellissimo Parco della Biblioteca “Pietro Ceretti” per festeggiare il progetto Nati per Leggere e tutti volontari che lo sostengono: questa la proposta che la Biblioteca comunale di Verbania offre domenica 30 giugno alle ore 16 alle famiglie e a tutte le persone che amano leggere e ascoltare storie per bambini.

Ospite del pomeriggio sarà Adriana Zamboni con la lettura animata e laboratorio 'Guizzino e le rane' ispirati alle favole di Leo Lionni a 20 anni dalla scomparsa di questo grande artista e per i 60 anni dall’uscita di 'Piccolo blu e piccolo giallo'. Con l'occasione verrà inaugurata una nuova iniziativa del Progetto Nati per Leggere: 'Potipoti! I libri della biblioteca viaggiano in bicicletta'.

In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata all'interno della Biblioteca comunale.

L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, che ha la finalità di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.