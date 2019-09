Nubifragio di agosto: compilazione della scheda di quantificazione dei danni

In merito al nubifragio che ha colpito Verbania (e altri comuni della zona) lo scorso agosto, segnaliamo che sulla home page del sito del comune di Verbania (al link http://www.comune.verbania.it/Comunicazioni/Eventi-temporaleschi-estate-2019-ricognizione-dei-danni-a-privati) si può scaricare il modulo per la certificazione, per i privati, dei danni subiti.

Modulo per i privati danneggiati dall’evento, da compilare con cura in ogni sua parte con la necessaria quantificazione “del danno attendibile”.

Le schede dovranno essere protocollate presso l’URP della sede comunale di Pallanza o via posta certificata a istituzionale.verbania@legalmail.it (ovviamente per i soli residenti di Verbania - i cittadini non di Verbania devono protocollare nel proprio comune di residenza se inserito tra i comuni ritenuti danneggiati).

Ogni Comune provvedera poi all'invio delle richieste pervenute alla regione Piemonte.

Questo è l'inizio del percorso a seguito della richiesta effettuata per la dichiarazione dello stato di emergenza inoltrata al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Amministrazione Comunale Verbania