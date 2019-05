Nuovo 'Maggia': inviate a Torino le schede tecniche

Sono pronte le schede tecniche chieste dalla Regione Piemonte per la concessione di 9.825 mila euro da destinare alla nuova sede dell’Istituto Alberghiero Erminio Maggia. “Gli uffici li hanno completati venerdì 17 e oggi (ieri, ndr),come richiesto da Torino, sono stati inviati. Ma i soldi, lo preciso di nuovo visto che nei giorni scorsi è stato diffuso un volantino dei Giovani Democratici che insiste nel dire il contrario, non ci sono”, ha precisato in chiusura di consiglio provinciale il consigliere delegato all’edilizia scolastica Giandomenico Albertella. “La volta scorsa – ha proseguito – vi avevo già informati del mutato orientamento dell’associazione ex allievi Hospes sui Campetti, la sede che propone il comune di Stresa. Ho saputo dal sindaco Giuseppe Bottini che oggi (ieri, ndr) in Consiglio d’istituto Hospes ha spiegato le ragioni del sì ai Campetti. Lasciamo che il dialogo tra comune, scuola e ex allievi prosegua. Noi ci uniformeremo. Il Maggia rimarrà a Stresa”.