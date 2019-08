Omegna, i consiglieri Pd criticano i tanti incarichi del sindaco Marchioni

Duro attacco del Pd di Omegna al sindaco Paolo Marchioni, diventato navigator per il reddito di cittadinanza dopo aver vinto un apposito concorso.

“Con grande stupore in questi giorni abbiamo letto che il Sindaco, tra i suoi innumerevoli impegni, ha trovato il tempo di iscriversi al concorso per diventare un Navigator e, con ancora più grande stupore, scopriamo che chi doveva valutare lo ha ritenuto meritevole dell’incarico e ha scelto proprio lui... Non abbiamo dubbi sul fatto che il Nostro sindaco abbia compilato in maniera esemplare il test e le prove necessarie per diventare un navigator, ma ci domandiamo come sia stato possibile che fra i requisiti di accesso al concorso non fossero previste condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità in presenza di richieste corredate da un curriculum come quello del sindaco di Omegna: avvocato di professione; sindaco di Omegna, comune di 15.000 abitanti; componente del CDA di una Società a capitale pubblico come Tecno Acque. Lui- sottolineano i democratici- ha colto quindi l'opportunità concessagli di partecipare, ma ci domandiamo come sia possibile per Paolo Marchioni essere ovunque e fare ogni cosa, tra cui la più importante per la Cittadinanza Omegnese, quella di fare il Sindaco ed amministrare la Nostra Città, perché della Nostra Città stiamo parlando e non della sua, essendo lui cittadino residente a Baveno! Da due anni a questa parte, continuiamo a vedere un Sindaco disinteressato ad Omegna ed avido d'incarichi ...Infatti non possiamo non notare come il Sindaco Marchioni, oltre a continuare e dedicare del tempo per la sua legittima professione di avvocato, nell'ultimo anno ha ottenuto: un ruolo da Vice Presidente nel CDA di Tecno Acque, ruolo mai assunto da un Sindaco e che - guarda caso su sua richiesta - ha visto incrementare da 5.000 € a 7.000 € l'emolumento annuale; un ruolo da Navigator – che giudichiamo moralmente incompatibile per chi fa politica e contemporaneamente esercita anche una professione di prestigio – che gli assicura altresì un emolumento ulteriore : Infatti stiamo parlando di circa 30.000 € lordi annui per circa 1.700 € al mese. Riteniamo che questo incarico probabilmente sarebbe stato più utile e motivante se fosse stato lasciato a disposizione di un giovane in cerca di prima o di stabile occupazione dignitosamente retribuita. Siamo proprio certi perciò che sono questi i politici che pensano alla comunità ed ai più deboli?" chiosano i consiglieri del Pd.