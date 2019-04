Orchidee...fascino e mistero a Verbania

Sabato 4 e domenica 5 maggio il Petalo Pavillon di Villa Taranto, si trasformerà in un paradiso tropicale in occasione della Mostra realizzata in collaborazione con l’azienda “Le orchidee del Lago Maggiore”. Una suggestiva e completa esposizione di orchidee botaniche, oltre alle bromeliacee, in particolare tillandsie, e ad alcune curiosità botani- che e rarità vegetali. I visitatori si ritroveranno in un habitat naturale, avvolti dagli ine- brianti profumi di questi meravigliosi esemplari, accompagnati dalle spiegazioni dell’esperto e proprietario dell’azienda, il quale terrà un esclusivo incontro divulgativo durante il quale illustrerà il mondo dell’orchidea, spiegandone ogni particolarità e curio- sità: dalla storia alla cura della pianta, mentre i partecipanti potranno rivolgere le loro domande. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a sabato 18 e dome- nica 19 maggio.