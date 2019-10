Parte da Verbania il corso per il ‘Patentino di Smartphone’

La Legge regionale n. 2/18, varata dalla Regione Piemonte nel gennaio dello scorso anno, ha recepito l’esperienza significativa del Patentino di smartphone per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo nata nel VCO e da qui è partita prevedendo un “Patentino regionale”, per gli alunni delle scuole di tutto il Piemonte. Quest’anno il progetto si realizzerà sotto l’egida della Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Il bagaglio di esperienza maturato qui, nel VCO, verrà valorizzato attraverso la formazione per i formatori delle altre provincie. Infatti, il 24 e il 25 ottobre 2019, presso Casa dell’Immacolata in via Vittorio Veneto n. 113 Verbania, si terrà una formazione residenziale per i rappresentanti degli Uffici Scolastici e delle ASL di tutte le provincie del Piemonte sui temi del cyberbullismo e sullo strumento del patentino per suscitare consapevolezza e senso di responsabilità nei giovani.

Il giorno 24 ottobre, alle ore 9.30 all’apertura dei lavori saranno presenti il Sindaco di Verbania, prof.ssa Marchionini, il Consigliere Regionale del Piemonte dott. Domenico Rossi, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico del VCO dott.ssa Maria Cecilia Micheletti e la dott.ssa Marina Festini, Vicequestore della Polizia di Stato del VCO. L’incontro sarà introdotto dal dott. Maurizio De Paoli, giornalista e scrittore.