Piccole imprese e grandi infrastrutture per il benessere del Paese, se ne è parlato all'Assemblea di Confartigianato

Infrastrutture come leva di sviluppo per il Paese e il tessuto delle imprese. La scuola, di cui si è riconosciuto il valore con l’attribuzione di riconoscimenti a tre dirigenti scolastici del Piemonte Orientale. E poi il grande e partecipato momento delle premiazioni della Fedeltà associativa, con settanta riconoscimenti per imprenditori, dirigenti e collaboratori dell’associazione.

Questa in sintesi la settantaquattresima assemblea di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, svoltasi sabato scorso a Baveno nell’elegante cornice del Grand Hotel Dino.

Una assemblea che ha avuto una modalità nuova, con l’organizzazione di una tavola rotonda sul tema delle infrastrutture e una scansione musicale, con i diversi momenti dei lavori aperti da interventi dei maestri dell’Istituto Brera di Novara, presenti con la direttrice Antonella Panighini, che ha ricordato come “Il nostro Istituto, tramite la propria scuola di musica, danza e arti varie, abbia lo scopo di diffondere, particolarmente tra i giovani, l’ amore per la musica e la cultura musicale e artistica in generale. Possiamo quindi anche noi definirci degli artigiani, poiché cerchiamo di plasmare le capacità e le attitudini dei nostri allievi all’ arte e alle sue molteplici espressioni. La nostra attività è volta all’ interno, con oltre trenta corsi, come scuola, e, contemporaneamente, proiettata all’ esterno, con le varie stagioni, ben sei, che organizziamo ogni anno, tutte a ingresso libero. Come ‘artigiani ‘ delle arti, non potevamo non avere, con la vostra associazione Confartigianato, una convenzione mirata a favorire l’ ingresso nella nostra grande famiglia”. A eseguire i brani in scaletta Mattia Basilico e Santo Cammarata.

Altra novità dell’edizione 2019 dell’assemblea è stata la presentazione e pubblicazione del Bilancio sociale dell’associazione, disponibile on line al sito www.artigiani.it, e presentato dal presidente Michele Giovanardi e dal direttore Amleto Impaloni nel corso del saluto introduttivo.

A seguire i lavori assembleari con il saluto dell’amministrazione di Baveno, portato dal sindaco Maria Rosa Gnocchi e la tavola rotonda su “Piccole imprese Grandi infrastrutture: un binomio per il benessere”, nel corso della quale il relatore Roberto Zucchetti, docente di Economia dei trasporti, ha tracciato un quadro sintetico ma esaustivo dello stato dell’arte della TAV e delle grandi infrastrutture nel nostro Paese, ricordando come “Se vogliamo più occupazione e migliorare il tenore di vita degli italiani dobbiamo sapere che ciò aumenterà la produzione e i consumi. Avremo bisogno di importare, esportare e trasportare di più. Per questo dobbiamo migliorare le infrastrutture di trasporto, innanzitutto nei collegamenti con il resto d’Europa. Abbiamo anche bisogno di rilanciare l’economia: per questo serve coinvolgere le imprese italiane nelle realizzazione delle infrastrutture. Per superare le resistenze locali occorre poi coinvolgere il tessuto produttivo locale e in particolare le PMI”.

Dal canto suo il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti, ha ricordato l’impegno di Confartigianato per le infrastrutture, a cominciare dagli appuntamenti dello scorso autunno, a Torino (con tutte le sigle del mondo dell’impresa) e a Milano con la sola Confederazione: “Guardiamo alle infrastrutture come elemento di sviluppo: perché il tema dello sviluppo e del paese è quello che ci sta a cuore”.

Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, ha richiamato sul tema le specificità del Piemonte Orientale, posto strategicamente all’incontro dei due corridoi europei e quindi con una vocazione logistica ed europea.

Per i Premi Artifex, quest’anno protagonista la scuola con tre istituti e i rispettivi dirigenti scolastici: Giovanni Battista Cattaneo, Dirigente Iti Fauser Novara (ritirato dalla moglie, Barbara Balsarini e dal prof. Gianni Denetto); Carmelo Profetto, Dirigente Ist. Lancia Borgosesia; Rosa Angela Bolognini, Dirigente Iti Dalla Chiesa Spinelli Omegna. Comune la motivazione: “Per la stretta collaborazione con Confartigianato, per la volontà di innovazione nella didattica e nell’offerta formativa, per l’attenzione al mondo del lavoro e al territorio, per l’attenzione ai nostri giovani e alle nostre comunità”.

A seguire le premiazioni per gli imprenditori iscritti da 35 e 50 anni, i dirigenti con 20 e 35 anni di anzianità, i collaboratori con 20 e 35 anni di servizio, e i due Maestri d’Opera e d’esperienza.

Fra le autorità presenti l’onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona; gli assessori regionali Andrea Tronzano e Matteo Marnati, i consiglieri regionali Riccardo Lanzo, Alberto Preioni e Federico Perugini, i Sindaci Rosa Angela Bolognino (Baveno) Alessandro Canelli (Novara) Silvia Marchionini (Verbania); il vicepresidente della Provincia del VCO, Rino Porini. Monia Mazza, consigliere provinciale e comunale Giorgio Comoli, assessore Comune di Verbania. I presidenti delle Camere di commercio di Novara (Maurizio Comoli) VCO (Cesare Goggio),Biella Vercelli (Alessandro Ciccioni).; il presidente VCO Formazione, Vitagliano Moroni. Il presidente della Fondazione Banca Popolare di Novara, Franco Zanetta.

Per il sistema Confartigianato: il presidente nazionale Giorgio Merletti, il presidente nazionale ANAP Giampaolo Palazzi, il segretario regionale piemontese Carlo Napoli, il segretario provinciale di Cuneo Joseph Meineri.

Il direttore di Confidare, Andrea Ricchiuti. Mauro Valinotti, direttore consorzio Arco lavori. Marco Porini, direttore Scuola edile VCO; Paolo Marcato direttore Ente bilaterale artigianato piemontese.

Il Capo di gabinetto della Prefettura del VCO, Francesco Baiocco.

Evento realizzato con il contributo di AR.CO. lavori S.C.C.

Elenco Premiati Assemblea 2019

Imprenditori

Imprenditori Iscritti Dal 1983 - 35 Anni Di Iscrizione

Zona Novara

Ariatta Mauro – Odontotecnico – Carpignano Sesia Ballaratti Marino – Commercio Tendaggi E Tessuti - Novara † Baroni Nerino – Installatore Impianti Termo Idro Sanitari – Novara † Caretti Vincenzo – Verniciatore – Cameri Fallarini Gian Paolo – Stuccatore – Novara Frattini Fabrizio – Carrozziere - Novara Loro Pierluigi – Produzione e Commercio Materassi - Caltignaga Luongo Domenica – Parrucchiera – Novara Santinato Giovanni – Autoriparazioni, Meccatronica e Gommista – Caltignaga Zelandi Aurelio – Produzione Treccioline Per Candele – San Pietro Mosezzo

Zona Ovest Ticino

Ceffa Carlo – Confezioni Biancheria e Maglieria – Galliate De Grandis Carmen – Parrucchiera – Sozzago

Zona Oleggio

Ceron Anna Carla – Parrucchiera – Pombia Contini Maria Augusta – Segheria e Commercio Legnami – Oleggio Fila Gianfranco – Parrucchiere – Fontaneto D’agogna Mazzaron Giancarlo – Parrucchiere – Oleggio

Zona Borgomanero

Baruffaldi Giovanna – Gommista - Cavallirio Borelli Paolo – Produzione e Lavorazione Attrezzature Meccaniche - Grignasco De Vecchi Giorgio – Parrucchiere – Romagnano Sesia Godi Gaudenzia – Tipografia – Bolzano Novarese Grassano Vincenzo – Termoidraulico – Borgomanero Valazza Claudio – Restauratore Dipinti – Boc

Zona Arona

Bellini Claudio – Tipografia - Arona Bonella Renzo – Riparazione Pompe Per Iniezione Motori Diesel – Gattico Del Giudice Antonio – Imbianchino Verniciatore – Oleggio Castello Forcherio Guido – Odontotecnico - Lesa Morellini Paolo – Falegname E Posatore Vetri – Lesa

Zona Alto e Basso Cusio

Belli Maria Luigia – Fabbricazione Articoli Sportivi - Omegna Coppi Olindo Dionigi – Fabbricazione Articoli Sportivi – Omegna Fe’ Marcello – Odontotecnico – Omegna Piana Federico – Servizio Scuolabus – Valstrona Piazzolla Donato – Pulitura Metalli – Casale Corte Cerro

Zona Gravellona Stresa

Albertinari Alberto – Produzione Minuterie Metalliche – Gravellona Toce Algera Gooitske – Meccanica Di Precisione – Baveno

Zona Verbano

Carcano Fabio – Carpenteria Nautica - Verbania Fontana Giorgio – Installatore Impianti Termo Idro-Sanitari – Cannobio Morettini Silvano – Tintoria Lavanderia - Verbania Pascolo Benito – Parrucchiere – Verbania Poggiana Nicoletta – Tintoria Lavanderia - Verbania

Zona Ossola

Arzuffi Patrizio – Costruzione E Istallazione Infissi – Pallanzeno Balassi Daniele – Attrezzatura Per Bar E Ristoranti – Pallanzeno Di Lullo Pierino – Edile – Villadossola Grossi Severino – Edile – Crevoladossola Romeggio Walter – Parrucchiere – Villadossola

Zona Vercelli

Iaschi Massimo – Esecuzione Disegni Tecnici – Lenta

Imprenditore Con 38 Anni Di Iscrizione

Della Vecchia Antonio – Manutenzione e Riparazione Impianti Termici - Novara

Imprenditore Con 41 Anni Di Iscrizione

Dal Dosso Franco – Abbigliamento e Accessori - Armeno

Imprenditori Iscritti Dal 1968 – 50 Anni Di Iscrizione

Zona Novara

Garrone Fiorangelo – Edile - Landiona Oldani Giovanni - Riparazione Pianoforti – Novar

Zona Borgomanero

Bacchetta Piera Luciana – Imballaggi e Lavorazione Legno – Bolzano Novarese Franzosi Gaudenzio – Imballaggi e Lavorazione Legno – Bolzano Novarese Padovan Sisto – Autotrasportatore – Borgomanero Zucchelli Ennio – Falegname – Prato Sesia

Zona Arona

Targa Pietro – Falegname – Gattico

Zona Alto E Basso Cusio

Valsesia Silvano - Produzione Articoli Casalinghi - Pettenasco

Zona Ossola

Ianni Giuseppe – Elettrauto - Domodossola Neri Giovanni – Falegname - Druogno

Delegati Comunali

Delegati Comunali Dal 1998 – 20 Anni Di Anzianita’

Arrigoni Edoardo – Autoriparatore – Orta San Giulio Brusa Claudio – Decoratore – Premeno Della Rossa Adriano – Edile – Arizzano

Collaboratori

Collaboratori Con 20 Anni Di Servizio

Cerame Maria Francesca – Sede di Domodossola Marino Davide – Sede di Novara Migliavacca Elena – Sede di Novara Palli Daniele – Sede di Domodossola Paolino Maria Maddalena – Sede di Omegna Tommasini Elisa – Sede di Novara Torgano Debora – Sede di Novara

Premi Artifex

Per Il Sociale: Giovanni Battista Cattaneo, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Tecnologico Giacomo Fauser, Novara

Per Il Sociale: Carmelo Profetto, Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore Vincenzo Lancia, Borgosesia

Per Il Sociale: Rosa Angela Bolognini, Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore Dalla Chiesa-Spinelli, Omegna

Maestri d’opera