Polemiche intitolazione a Diaz del piazzale antistante il 'Gobetti', Marchioni ipotizza una soluzione alternativa

Una sala piena per l'incontro promosso ieri sera dal Comitato Antifascista di Omegna sull'intitolazione del piazzale antistante il liceo al generale Diaz: ipotesi fortemente osteggiata da tutto il mondo del centrosinistra e non solo. Ma mentre la pratica, come spiegato dalla Prefettura, sta seguendo la normale fase, interviene sul dibattito che da giorni occupa le cronache omegnesi il sindaco Paolo Marchioni. "Ribadisco che è mia volontà incontrare sia la dirigente scolastica del Gobetti che i rappresentanti degli studenti per capire la loro posizione ed il loro stato d'animo, senza preconcetti e senza polemiche ma con totale spirito di collaborazione. Sto anche pensando - così Marchioni- che si potrebbe anche decidere di fare un cambiamento: intitolare il piazzale antistante il nuovo commissariato a Diaz ed il piazzale antistante il liceo ad Alliata, che fu presidente della Cobianchi e imprenditore di successo. Per ora è solo una idea, ma che potrebbe anche essere sviluppata specie se dovesse mettere tutti d'accordo".