Preioni (Lega Salvini): “Gita romana per Chiamparino, 5 anni di immobilismo in Regione ed ora fanno i paladini”

“Apprendiamo dagli organi di stampa della visita dei due consiglieri regionali Sergio Chiamparino e Mauro Salizzoni al ministro della Salute Roberto Speranza per parlare dei loro 'timori' per la Sanità piemontese. Ci sembra grottesco che Chiamparino, consigliere regionale di minoranza, ex presidente della regione che quando era governatore non è riuscito a risolvere gli stessi problemi, si presenti oggi a Roma da 'salvatore della patria'.

Per l’ennesima volta il Pd si dimostra campione di giravolte. 5 anni di immobilismo in Regione ed ora fanno i paladini. L’auspicio è che anche nella capitale risulti ben chiaro (documenti alla mano) il fallimento della giunta Chiamparino sul tema della Sanità. Auspichiamo che non ci siano dietro le quinte logiche di partito: è quanto mai inusuale che il ministro si interfacci con dei consiglieri di minoranza invece che direttamente con l’assessore di riferimento", così il Presidente gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.