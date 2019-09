Regione, cinque video per parlare dell'importanza delle foreste

Grazie ad un finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il Settore Foreste ha prodotto cinque video, visionabili sul canale You Tube della Regione – dove contano già un alto numero di visualizzazioni - per sensibilizzare addetti ai lavori e cittadini sull’importanza strategica che i boschi rivestono per la gestione del territorio e per i prodotti che essi forniscono, a partire dal legname.

I video sono dedicati a “La filiera del bosco. Un esempio in Val Maira”; “La coltivazione sostenibile del pioppo”; “La cooperazione forestale in Piemonte”; “Bosco vivo. L’arte della selvicoltura”; “Il bosco dopo l’incendio. Le strategie della natura e dell’uomo”. I primi tre, che presentano esempi di buone pratiche sviluppati sul territorio regionale, si rivolgono a coloro che professionalmente operano nel campo forestale. Gli ultimi due, invece, sono indirizzati a un pubblico più ampio, puntando l’attenzione su due temi strategici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale: gli incendi boschivi e l’importanza di una corretta gestione forestale.

“I boschi - ha dichiarato il vicepresidente e assessore con delega alle Foreste, Fabio Carosso - rappresentano una ricchezza della nostra regione, che va trattata con cura non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche dai cittadini, che devono averne una fruizione consapevole e responsabile.

I video intendono mostrare come una gestione sostenibile delle foreste, da un punto di vista economico e ambientale, permetta all’uomo di usufruire di tutti i benefici che le stesse possono fornire: non solo legno e svago, ma anche protezione del territorio e creazione di posti di lavoro nelle aree rurali.

Il video sugli incendi boschivi, ad esempio, racconta proprio il danno che l’uomo subisce dalla perdita di questo bene. Ritengo che la realizzazione realizzazione di questi video sia di grande utilità, come tutte le azioni che contribuiscono a informare e a diffondere una cultura del rispetto delle nostre foreste”.