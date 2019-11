Regione, Gabusi: “Conoscenza e praticità per affrontare i rischi del territorio piemontese”

Conoscenza e praticità: questi i punti cardine indicati dall’assessore ai Trasporti e Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi nel suo intervento al Consiglio Regionale aperto dedicato al 25° anniversario della Grande Alluvione, che colpì il Piemonte tra il 5 e il 6 novembre 1994.

“Dal ’94 si è sviluppato un sistema di protezione civile che oggi è uno dei migliori d’Italia – ha dichiarato l’Assessore Gabusi-. La sfida ora sta nell’evitare che il buon intento dei legislatori nel trovare i soldi si areni nei meandri della burocrazia. Accanto a questo occorre sviluppare un percorso culturale per sapere quali sono gli interventi da fare; dobbiamo ripartire dalla conoscenza storica dei fiumi e dal sapere dei geologi e dei tecnici e rendere più digeribili le norme. Il reticolo fluviale minore, i dissesti idrogeologici e le frane sono i rischi maggiori per le nostre comunità. La materia non è semplice, ma abbiamo la forza delle conoscenze acquisite a cui dobbiamo aggiungere un po’ di praticità, sfruttando al meglio i fondi per dare una prospettiva nuova al nostro Piemonte. Ci stiamo impegnando intensamente coinvolgendo tutte le intelligenze che abbiamo, incluso il Consiglio Regionale”.